Iata raportul privind executia bugetara, criticat de Iohannis: Incasarile la buget sunt sub tinta asumata de Guvern

Iata si alte date din raportul privind executia bugetara din primul trimestru din 2018

Ziare.

com

Raportul a fost criticat dur de presedintele Klaus Iohannis, in cadrul unei declaratii de presa, la finalul careia a cerut "imperios" demisia premierului Viorica Dancila Seful statului a spus ca, desi Romania a inregistrat o crestere economica foarte mare, aceasta nu se regaseste nici in veniturile populatiei, nici in cele ale bugetului de stat.Potrivit raportului publicat de Ministerul de Finante,Iohannis a afirmat insa ca acestea ar fi trebuit sa creasca, pe masura ce a crescut economia."Veniturile fiscale - acestea ar fi trebuit sa creasca pe masura ce a crescut economia, dar nu, ele nu numai ca nu au atins cota programata, si aici s-a ratat tinta programata cu 5%", a subliniat presedintele.In ceea ce priveste, acestea au fost in valoare de 3.689,1 milioane lei si au reprezentat 0,4% din PIB, gradul de realizare fiind de 95,2%."Aceasta chestiune este la fel de grava. Este o reflectare a faptului ca, intr-adevar, economia duduie, dar la bugetul statului duduie numai cheltuielile. Veniturile pauza", a spus Iohannis despre incasarile din impozitul pe profit.Totodata,au fost in suma de 13.287,4 milioane lei, respectiv 1,4% ca procent in PIB, gradul de realizare al programului de incasari trimestrial fiind de 91,4%, se arata in raportul Ministerului de Finante."TVA trebuia sa fie asa, stalpul de baza, pilonul de baza al bugetului. Aici nerealizarea fata de program este de 9% si, poate va amintiti, eu am avertizat atunci cand s-a discutat bugetul pe 2018 ca este nerealist, se bazeaza pe un optimism nemotivat", a fost replica lui Iohannis, in legatura cu incasarile din TVA., in suma de 66.377,2 milioane lei, reprezentand 7,2% din PIB, au inregistrat o crestere cu 11,5% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent,(fara fonduri de la Uniunea Europeana) au fost in suma de 62.109,0 milioane lei, reprezentand 6,7% ca pondere in PIB si un grad de incasare fata de tinta estimata pentru trimestrul I de 99,0%.au fost in suma de 5.847,2 milioane lei si au reprezentat 0,6% din PIB,ale bugetului general consolidat s-au realizat in proportie de 95,1% si au reprezentat 3,8% din PIB. Comparativ cu anul anterior veniturile fiscale s-au redus cu 1,5%, iar ca pondere in PIB sau redus cu 0,4 puncte procentuale de la 4,2% in primul trimestru al anului 2017 la 3,8% in trimestrul I 2018 in special ca urmare a diminuarii incasarilor din impozitul pe venit determinate de reducerea cotei de impozitare de la 16% la 10% incepand cu 1 ianuarie 2018.au fost in suma de 6.574,3 milioane lei reprezentand 0,7% ca procent in PIB si au inregistrat un grad de realizare al programului trimestrial de incasari de 115,5%, grad de realizare datorat, in principal, incasarilor din luna ianuarie.s-au realizat in proportie de 95,8%, dar comparativ cu incasarile din trimestrul I 2017 au crescut cu 4,5%.au fost in suma de 5.847,2 milioane lei si au reprezentat 0,6% din PIB, gradul de realizare al programului de incasari stabilit pentru trimestrul I fiind de 87,6%.s-au realizat in proportie de 96,7%, pe fondul cresterii importurilor extracomunitare de bunuri din primele 2 luni ale anului 2018 cu 16,3%.au reprezentat 2,4% din PIB si au inregistrat un grad de realizare al programului de incasari de 105,6%.