In sfarsit, avem o data la care Guvernul ar putea adopta bugetul pe anul 2019

Cel tarziu joi, 31 ianuarie, guvernul va adopta bugetul pe anul 2019.

Luni, 4 februarie incepe sesiunea parlamentara de primavara. Nu vineri, 1 februarie, asa cum se specula, si cum trebuia sa inceapa de drept.

Marti, 5 februarie, vor incepe dezbaterile pe Legea bugetului anului 2019.

Ziare.

com

Asta ar insemna ca guvernul va adopta bugetul peste patru zile, in conditiile in care pana acum nu a fost prezentat niciun draft al bugetului macar si nu au existat nici consultari cu partenerii sociali."In calitate de secretar al Camerei Deputatilor tocmai am incheiat o discutie telefonica cu presedintele delegat al Camerei Deputatilor, Florin Iordache. De retinut:Va tin la curent!", a scris pe Facebook Iulian Bulai Vestea vine in contextul in care trebuia sa stim de pe 15 noiembrie 2018 modul in care vor fi repartizati banii din "sacul" statului in perioada urmatoare.Cu toate ca anul a inceput fara buget si va mai trece o perioada pana cand acesta va intra in vigoare, membrii Executivului dau continuu asigurari ca asta nu implica niciun pericol, insa nici macar partenerii politici nu par sa-i creada Liderul UDMR Kelemen Hunor sustinea, in urma cu cateva zile, ca este practic imposibil ca problema sa se rezolve intr-o saptamana-doua, cum tot promit ministrii si liderii PSD "Consider o mare iresponsabilitate faptul ca Guvernul nu a venit cu un proiect de buget cel mai tarziu in decembrie 2018. Este un mesaj foarte, foarte prost si am sperat ca in ianuarie vom avea o sesiune extraordinara.Nu este un proiect de buget elaborat, nu stiu ce motive ar putea sa fie si, intre timp, este un haos pentru ca administratiile publice nu pot sa isi faca niciun fel de plan, intreprinderile, intreprinzatorii, nimeni in aceasta tara nu poate sa isi faca planuri fara buget, si functioneaza in stand by", a declarat Kelemen.Hunor e de parere ca, daca bugetul ajunge in Parlament in februarie, un proiect viabil se va contura abia la sfarsitul lui martie sau chiar la inceputul lui aprilie."Acesta este intervalul in care tara va functiona fara buget, nu este bine, este rau, este inacceptabil", a mai spus seful UDMR.La randul sau, purtatorul de cuvant al PNL , Ionel Danca, a subliniat ca lipsa bugetului e o problema si a cerut Guvernului sa prezinte proiectul de urgenta. Danca a mai spus ca Darius Valcov si "subordonatul acestuia", Eugen Teodorovici, "masluiesc datele privind executia bugetara pe anul 2018 pentru a raporta un deficit bugetar fals"."Consilierul primului-ministru Darius Valcov si subordonatul sau, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, incearca pe ultima suta de metri sa cosmetizeze datele privind executia bugetara astfel incat sa se incadreze in tinta de 3% din PIB Am aratat public reteta lor secreta de falsificare a deficitului bugetar care nu a fost infirmata nici de comisarul european Corina Cretu , nici de alte persoane si in acest moment incearca sa masluiasca aceste date incluzand venituri din fonduri europene din anii precedenti fara a fi trecute la cheltuieli sau raportand incasarile din dividendele anticipate ale companiilor de stat, acestea urmand a fi considerate venituri abia pentru anul in curs, anul 2019.Incearca sa raporteze un deficit bugetar fals, care nu are legatura cu executia bugetara a anului trecut si de aceea nu sunt in masura sa vina cu un proiect de buget pentru anul 2019, care in absenta aplicarii ordonantei 118 ar provoca un deficit bugetar de aproape 5% din PIB", a declarat de curand Ionel Danca.T.B.