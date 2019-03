Iohannis a promulgat bugetul, obligat de Parlament: Guvernarea PSD e toxica! O mare gaura neagra pentru economie si societate

LIVE TEXT

nici in acest an nu vom avea spitale si autostrazi, dar vom avea preturi majorate, noi taxe si impozite, deficite si dezechilibre economice

PSD este singurul vinovat pentru intarzierea progresului Romaniei!

Nu, doamna prim-ministru! Nu ati marit nimic anticipat! Incetati sa ii mai amagiti pe romani si cititi propriul program de guvernare. Acolo scrie clar ca in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 de lei. Stiti cat e acum? Este 1.100 de lei.

Amintim ca seful statului a contestat bugetul la CCR si apoi l-a retrimis si Parlamentului. Folosindu-se de majoritatea pe care o au in Legislativ, PSD si ALDE i l-au trimis inapoi la promulgare exact in aceeasi forma, stiind ca Iohannis e obligat constitutional sa semneze decretul.Seful statului a spus ca guvernarea PSD e toxica, "o gaura neagra" pentru economie si bunastarea romanilor, si ca din pacate cetatenii sunt cei care deconteaza iresponsabilitatea si reaua-vointa a social-democratilor.Legat de pensii, presedintele i-a raspuns Vioricai Dancila, aratand, inca o data, ca ea ii minte pe romani. Pe cifrele din programul de guvernare al PSD, Iohannis a demonstrat ca pensiile sunt majorate cu o intarizere de 9 luni, in niciun caz anticipat.- PSD a picat si ultimul test al responsabilitatii. Legea bugetului de stat pe care am retrimis-o Parlamentului pentru corectarea gravelor erori a ajuns la promulgare neschimbata.- O zi, o singura zi, atat a alocat PSD in Parlament pentru reexaminarea unui proiect atat de important pentru tara.care, in mod evident, va genera efecte negative in economie, resimtite, din pacate, de cetateni.- Dintr-o logica exclusiv politicianista, PSD nu a tinut cont de nimic si a mers mai departe cu bugetul rusinii nationale!- Cand, adevarul nu va mai putea fi contestat:- Degeaba incearca PSD sa gaseasca tapi ispasitori, cand de fapt bugetul a fost intarziat excesiv doar pentru ca Guvernul l-a aprobat si l-a trimis Parlamentului pentru dezbateri cu o intarziere de 3 luni fata de termenul prevazut de lege.- Majoritatea pesedista, interesata mai degraba de cumetrii politice si de lupta impotriva justitiei, demonstreaza o lipsa grava de responsabilitate in ceea ce priveste finantele publice si situatia economica a Romaniei., populatie care suporta in fiecare zi costurile finale ale incompetentei PSD-ului.. Au facut un buget care sa dea frumos pe hartie, dar care este bazat pe promisiunea ca la rectificarea bugetara se vor astupa anumite gauri.- Sunt invocate cu cinism, in discursuri populiste, categoriile cele mai vulnerabile, insa deciziile politice arata ca PSD nu este deloc interesat de ceea ce se intampla cu acesti oameni.- In legatura cu pensiile, constat ca la Guvern se traieste de-a dreptul intr-o lume paralela.Abia in septembrie, cu cresterea pe care ati promis-o si pe care nu stim daca o veti respecta, va creste la ce ati promis pentru tot anul.- Ceea ce numiti dvs crestere anticipata reprezinta doar o acordare intarziata a drepturile care au fost promise si se cuvin pensionarilor. Asta e adevarul!- Intotdeauna altii, nu PSD, sunt de vina pentru starea educatiei, pentru situatia din sanatate, pentru problemele bugetelor locale, pentru intarzierea majorarii alocatiilor copiilor si pentru drepturile incalcate ale pensionarilor. Doamne fereste, nu PSD, ca si cum nu ar fi PSD la guvernare!- In realitate,. Sau, mai simplu spus, guvernarea PSD a esuat!- In legatura cu protestul de azi, de la 15:00, pentru autostrazi, vreau sa stie protestatarii ca sunt alaturi de ei,