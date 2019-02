Iohannis face praf bugetul pe care trebuie sa-l promulge: E construit superficial, bazat pe cifre supraestimate si nu poate fi executat!

Sute de mii de persoane cu dizabilitati sunt pedepsite intr-un mod cinic

Seful statului atrage atentia si asupra faptului ca adoptarea bugetului a venit cu o intarziere fara precedent."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca, care vor o guvernare responsabila si credibila, preocupata de nevoile reale ale oamenilor. La nivelul Executivului, insa, lucrurile sunt complet diferite fata de ceea ce isi doresc cetatenii, iar acest buget reprezinta cel mai elocvent exemplu al unei guvernari care amaneteaza viitorul romanilor.Cu o abordare rigida si autoritara,Intarzierea fara precedent a bugetului arata, de fapt, lipsa de solutii reale ale guvernarii in raport cu promisiunile facute", a transmis Iohannis intr-un comunicat. Majorarea alocatiilor copiilor dupa adoptarea amendamentului depus de PNL este laudata de seful statului, care spune ca reprezinta o victorie importanta a Opozitiei."In pofida incercarii PSD de a adopta pe repede inainte acest buget,Este o victorie importanta a Opozitiei, care ar fi putut sa nu ramana singulara, daca majoritatea PSD-ALDE ar fi fost interesata in mod real de a identifica acele masuri care sa conduca la prosperitate si la o viata mai buna pentru romani", se mai arata in comunicat.Potrivit lui Klaus Iohannis, bugetul este bazat pe surse de finantare speculative si exista riscul imposibilitatii de plata a tuturor cheltuielilor aferente persoanelor din sistemul de asistenta sociala.PSD nu doar ca ignora situatia persoanelor cu dizabilitati, dar pedepseste intr-un mod cinic sute de mii de persoane cu dizabilitati grave, precum si familiile acestora.In bugetul PSD-ALDE pe 2019, cheltuielile pentru persoanele cu dizabilitati sunt lasate integral in sarcina autoritatilor locale. In contextul situatiei critice in care sunt aduse autoritatile locale in ceea ce priveste alocarile bugetare, exista riscul imposibilitatii de plata a tuturor cheltuielilor aferente persoanelor din sistemul de asistenta sociala", spune seful statului.Totodata, presedintele atrage atentia ca"Este inacceptabil sa vinzi iluzii romanilor si sa prezinti bugetul pe 2019 drept un buget al investitiilor, cand, in realitate, bugetul prevede reducerea semnificativa a investitiilor din fonduri nationale la nivel local fata de anul 2018.In acest context,PSD profita din plin de aceste majorari pe care si le-a dat singur cu atata darnicie, in vreme ce nu a gasit resurse bugetare pentru a acoperi in mod echilibrat necesitatile din atat de multe domenii esentiale deficitare", subliniaza seful statului.Iohannis mai afirma ca PSD si ALDE au dus populismul si demagogia in zona iresponsabilitatii grave, prin punerea in pericol a stabilitatii si predictibilitatii economice.lipsit de rigoare si responsabilitate. In loc sa fie un buget credibil si sustenabil, care sa consolideze situatia finantelor publice si sa ofere Romaniei predictibilitatea necesara, bugetul PSD-ALDE este din nou pe contrasensul realitatilor economice si al asteptarilor cetatenilor", conchide seful statului.