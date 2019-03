Iordache spune ca bugetul va fi adoptat de Parlament in aceeasi forma: A doua oara, Iohannis va fi obligat sa il promulge

Iordache: Din cauza lui Iohannis, nu cresc pensiile, salariile si alocatiile

Ziare.

com

"Nu", a fost raspunsul lui Iordache, intrebat daca se va face vreo modificare la Legea bugetului, dupa ce seful statului a decis sa o retrimita in Parlament "pentru corectura si imbunatatire".Deputatul PSD a precizat ca bugetul va primi un vot masiv in Parlament si apoi va fi retrimis la Iohannis care va fi obligat sa il promulge."Toate acele motivari ca, de fapt, sunt diferente intre sumele prevazute la anumite capitole nu se sustin. Parlamentul, cu un vot majoritar, am adoptat bugetul. Cred ca, cu un vot masiv, peste 270, ii vom retrimite astfel incat a doua oara, in 10 zile, va fi obligat sa il promulge.Nici nu era foarte bine pregatit presedintele, cauta tot felul de scuze, ca de fapt nu doreste sa promulge bugetul. Dar tocmai ca sa aratam forta si capacitatea majoritatii in cel mai scurt timp vom face sedinte reunite si la comisiile de buget, apoi un vot in camerele reunite", a spus Iordache, la Parlament.Deputatul PSD sustine ca seful statului nu s-a documentat in privinta modului in care a fost construit bugetul iar, daca discuta cu administratia locala si cu ministrii, ar fi observat ca toti sustin bugetul."A primit textul de undeva, nu s-a documentat, consilierii sai nu cred ca sunt suficient de pregatiti pe calculul si pe modul in care a fost constituit bugetul. Daca discuta cu primarii de comuna etc, toti sustin in continuare. La fel si Ministerul Transporturilor, al Sanatatii, toate celelalte.E un buget cu o crestere economica suficienta, care asigura finantarea acelor cheltuieli si investitii asumate prin programul de guvernare si chiar si acea criticata crestere de alocatii pentru copii", a subliniat Florin Iordache.Astfel, social democratul il acuza pe Iohannis ca, din cauza lui, autoritatile locale nu au bani, iar Guvernul nu poate creste pensiile, salariile si alocatiile."In fiecare zi de intarziere, autoritatile locale sunt nevoite sa se incadreze in acel 8% din anul trecut. Si cei care nu primesc alocatii, pensii si salarii sa se uite spre Cotroceni si Iohannis. Toate cresterile prevazute in buget, fie ca discutam de autoritati si de alocatii, sunt cuprinse in buget.Atata timp cat nu avem bugetul promulgat, toate aceste masuri nu pot fi aplicate. Am demonstrat cu date si statistici ca acest buget se sustine. Ne-am asumat aceasta intarziere, dar acum bugetul se sustine si e un buget pentru cresterea tuturor masurilor pe care ni le-am asumat", a completat Iordache.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca nu promulga Legea bugetului si ca o retrimite in Parlament."Voi retrimite Parlamentului pentru corectura si imbunatatire Legea bugetului. Faceti un buget sanatos pentru Romania", a declarat seful statului.El a criticat din nou, in termeni duri, bugetul pe 2019, afirmand ca "este construit gresit, pe cifre false, impotriva tuturor obiectivelor majore ale romanilor. Pe scurt, ramane bugetul rusinii nationale".Seful statului acuza ca bugetul este gandit pentru a servi intereselor politice ale unui grup restrans si ii indeamna pe social-democrati sa plece de la guvernare daca nu sunt in stare sa guverneze pentru cetateni."Bugetul prezentat de PSD in acest an si votat de majoritatea pesedista a fost gandit pentru a servi intereselor politice ale unui grup restrans. PSD urmareste o agenda care nu are legatura nici cu Romania, nici cu situatia romanilor si nici cu dezvoltarea reala a tarii. (...)De ce albirea dosarelor liderilor PSD continua sa fie prioritatea zero, in locul construirii de autostrazi si spitale? Am afirmat si repet: Guvernarea PSD a esuat. Daca PSD nu e in stare sa guverneze pentru cetatean, atunci sa plece si sa lase pe altii care se pricep", a mai spus Iohannis. CCR a decis ca Legea bugetului de stat pe anul 2019 este constitutionala si a respins astfel sesizarea presedintelui Klaus Iohannis.