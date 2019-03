Klaus Iohannis retrimite Legea bugetului in Parlament

LIVE TEXT

Voi retrimite Parlamentului pentru corectura si imbunatatire Legea bugetului.

CCR a decis ca bugetul e constitutional, nu si Legea de aprobare a plafoanelor

Dragnea da asigurari ca alocatiile vor creste

Iohannis a atacat "bugetul rusinii nationale" la CCR

Parlamentul a schimbat legea ca sa majoreze deficitul bugetar pentru a putea mari alocatiile

"Voi retrimite Parlamentului pentru corectura si imbunatatire Legea bugetului. Faceti un buget sanatos pentru Romania", a declarat seful statului.El a criticat din nou, in termeni duri, bugetul pe 2019, afirmand ca "este construit gresit, pe cifre false, impotriva tuturor obiectivelor majore ale romanilor. Pe scurt,".Seful statului acuza ca bugetul este gandit pentru a servi intereselor politice ale unui grup restrans si ii indeamna pe social-democrati sa plece de la guvernare daca nu sunt in stare sa guverneze pentru cetateni.PSD urmareste o agenda care nu are legatura nici cu Romania, nici cu situatia romanilor si nici cu dezvoltarea reala a tarii. (...)De ce albirea dosarelor liderilor PSD continua sa fie prioritatea zero, in locul construirii de autostrazi si spitale? Am afirmat si repet: Guvernarea PSD a esuat.", a mai spus Iohannis.In ceea ce priveste Legea plafoanelor, in privinta careia Curtea Constitutionala a admis obiectia sefului statului, Iohannis a spus ca decizia CCR arata ca "PSD legifereaza nu numai imoral si prost, ci si neconstitutional"- Decizia de astazi, a CCR, cu privire la Legea plafoanelor demonstreaza, inca o data, daca a fost nevoie, ca- CCR a decis ca Legea plafoanelor a fost adoptata cu incalcarea tuturor normelor.- In ceea ce priveste Legea bugetului, nu voi comenta decizia CCR, dar bugetul este construit gresit, pe cifre false, impotriva tuturor obiectivelor majore ale romanilor. Pe scurt,E construit pe un scenatriu fantezist, fara garantii pentru punerea in aplicare, fapt confirmat de institutiile europene.- E un buget care pune in discutie respectarea tratatelor internationale la care Romania e parte, dar si a legislatiei.PSD urmareste o agenda care nu are legatura nici cu Romania, nici cu situatia romanilor si nici cu dezvoltarea reala a tarii.- In timp ce bugetul prevede o crestere enorma a sumelor alocate partidelor, sume de care PSD beneficiaza cel mai mult, ni se spune cu cinism de catre PSD ca nu se gasesc bani pentru a plati la timp alocatiile copiilor. Bugetul sfideaza logica economica si bunul simt.Faptul ca apar peste noapte initiative cum ar fi "Ordonanta lacomiei" sau dorinta de a pune mana pe rezerva de aur a Romaniei arata ca nici macar PSD nu crede ca bugetul poate fi realizat.- Cine va deconta? Cetatenii si mediul privat. Taxe si impozite mai mari, cresteri de preturi, aceasta e oferta generoasa a PSD. Degeaba striga PSD ca de vina sunt altii. Principalul vinovat pentru ca Romania nu s-a dezvoltat e PSD.- Nu voi ezita nicio clipa sa contest orice masura care afecteaza cetatenii si economia de piata. Vedem cum propaganda pesedista repeta obsesiv ca bugetul este unul al investitiilor, dar in realitate bugetul prevede o reducere semnificativa a investitiilor din bugetele locale.- Intreb si eu acum?si sa lase pe altii care se pricep. PSD este singurul vinovat pentru intarzierea bugetului.Faceti un buget sanatos pentru Romania. Parlamentul are ocazia, dar in primul rand responsabilitatea, sa faca rapid corectiile necesare, astfel incat bugetul sa fie unul chiar pentru dezvoltarea Romaniei.CCR a decis ca Legea bugetului de stat pe anul 2019 este constitutionala si a respins astfel sesizarea presedintelui Klaus Iohannis.In schimb, Curtea Constitutionala a admis obiectia sefului statului in legatura cu Legea de aprobare a plafoanelor, care prevede marirea deficitului bugetar de la 2,55% la 2,76% din PIB, pentru a sustine financiar cresterea alocatiilor pentru copii incepand cu 1 martie. Judecatorii au motivat ca nu a fost respectat parcursul legislativ.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a dat insa asigurari ca alocatiile copiilor vor creste, dar asta se va intampla in momentul in care Klaus Iohannis va promulga bugetul.Dragnea a subliniat ca asteapta motivarea CCR pe Legea plafoanelor, iar dupa ce aceasta va ajunge in Parlament va fi adoptata in procedura de urgenta respectand cele cerute de Curtea Constitutionala.Senatorul PNL, Florin Citu, precizeaza ca bugetul nu poate sa fie promulgat pana cand Legea plafoanelor nu este adoptata in Parlament."Legea plafoanelor la bugetul de stat se intoarce in Parlament. Bugetul nu poate sa fie promulgat pana cand Legea plafoanelor nu este adoptata jn Parlament. Legea plafoanelor trebuie sa respecte pactul fiscal- deficit structural de 1%", a scris Florin Citu pe Facebook.Obiectia de neconstitutionalitate pe Legea bugetului a fost respinsa cu majoritatea de voturi, iar cea referitoare la Legea plafoanelor bugetare a fost admisa cu unanimitate de voturi, potrivit Mediafax.Luna trecuta, seful statului a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii bugetului de stat pe anul in curs si a Legii de aprobare a plafoanelor.Iata aici sesizarea transmisa la Curtea Constitutionala."Exista si aspecte de neconstitutionalitate., nu se respecta obligatii asumate de Romania catre UE, se incalca drepturi fundamentale, se aduce atingere principiului descentralizarii.", a anuntat seful statului, intr-o scurta declaratie de la Cotroceni, in 22 februarie.Amintim ca, in februarie, Camera Deputatilor, for decizional, a adoptat modificarea Legii privind plafoanele, care prevede marirea deficitului bugetar de la 2,55% la 2,76% din PIB, pentru a sustine financiar cresterea alocatiilor pentru copii."Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent in produsul intern brut, este in anul 2019 de -2,76%", se arata in amendamentul raportat favorabil vineri de Comisia de Buget-Finante si adoptat de Camerei Deputatilor.Legea a primit 182 de voturi pentru, 0 impotriva, 0 abtineri. 4 deputati nu au votat.Modificarea Legii privind plafoanele a venit in contextul adoptarii unui amendament la proiectul de buget care prevede majorarea alocatiei de stat pentru copii de la 84 de lei la 150 lei. Initial, modificarea a fost propusa de deputatul PNL Robert Sighiartau, iar sursa de finantare pentru o astfel de majorare era prevazuta in excedentul inregistrat de bugetul asigurarilor sociale.Ulterior adoptarii acestui amendament al PNL, coalitia a revenit asupra modificarii, Liviu Dragnea precizand de la tribuna Parlamentului ca sursa de finantare precizata de liberali nu este sustenabila. Liderul PSD a adaugat ca majorarea alocatiei pentru copii poate fi facuta doar prin marirea deficitului bugetar si a propus un alt amendament in acest sens la Legea bugetului, care a fost adoptat.