Scandal in Parlament, la dezbaterea bugetului. Opozitia a criticat proiectul, iar Teodorovici a raspuns cu atacuri la persoana

Va reamintim ca, marti noapte, dupa dezbateri care au durat pana pe la ora 3:00, Legea bugetului de stat a primit aviz pozitiv din partea comisiilor reunite de Buget-Finante din Senat si Camera Deputatilor. Dintre parlamentarii din comisii, 21 au votat "pentru" avizarea pozitiva a proiectului de lege, iar 11 - "impotriva".In cursul dezbaterii maraton a celor 72 de articole, s-au admis 6 amendamente.Proiectul bugetului de asigurari sociale pentru 2019 a fost si el avizat pozitiv, la limita, cu 19 voturi "pentru" si 18 voturi "impotriva".Miercuri, cele doua proiecte de lege au ajuns la prima runda de dezbateri generale in plenul Parlamentului, urmand ca joi si vineri sa fie rediscutate.- Florin Iordache a suspendat sedinta de plen. Discutiile pe marginea bugetului se vor relua joi dimineata.- Victor Ponta spune ca a invatat, inca din 2004, de la Viorel Hrebenciuc sa nu modifice proceduri. Motivul: aceste modificari ar putea fi folosite impotriva sa, cand nu va mai fi la putere."De aceea, faptul ca nu ati acordat drept la replica e o idiotenie. Nu s-a mai intamplat in 29 de ani", i-a spus Ponta lui Florin Iordache.- Florin Citu sustine ca, peste toate, graitor e un singur lucru: Teodorovici nu a semnat hartia prin care sa isi asume corectitudinea datelor pe care s-a fundamentat bugetul.Claudiu Nasui (USR) spune ca nu are de ce sa ii fie rusine si ca Teodorovici a lansat atacul la persoana, la adresa sa, tocmai din cauza ca nu i-a putut demonta argumentatia privind slaba calitate a bugetului si faptul ca acesta e construit pe o frauda.- Florin Iordache da citire unei liste cu proiecte de lege. Mai multi parlamentari incearca sa il opreasca si il intrerup, il bruiaza, incercand sa li dea drept la replica la interventia lui Teodorovici. Florin Iordache refuza, sustinand ca procedura nu permite. In cele din urma, dupa ce Eugen Teodorovici a parasit sala, Iordache le da drept la replica parlamentarilor.- Ministrul Teodorovici ia cuvantul pentru a raspunde solicitarilor Opozitiei. Dupa cateva precizari tehnice privind bugetul, Teodorovici rapunde punctual fiecarui parlamentar care a criticat proiectul."Va multumesc, domnilor colegi. Nu stiu pentru ce, dar va multumesc. Asa pentru efortul depus. Sa va raspund", a spus Teodorovici."Domnule Citu, prefer un politician criticat pentru ceea ce vrea sa realizeze cu buna credinta decat unul care e laudat pentru ceea ce face cu rea credinta. Cred ca ne-am saturat cu totii de ceea ce insemnati", a spus ministrul de Finante."Domnule Nasui, daca am cauta numele meu pe Internet tot mai gasim ceva bun. Dar dumneavoastra aveti un trecut de care sa va fie rusine.Cat despre dumneavoastra, doamna Turcan, pentru ca vreau sa va mai vad pe aici, in ciuda ineptiilor, va dau astazi doar galben", a mai spus ministrul de Finante.Lui Victor Ponta, Teodorovici i-a raspuns pe un ton mai masurat, explicandu-i ca a facut intotdeauna ceea ce si-a asumat.- Victor Ponta sustine ca statul nu are cum sa incaseze peste 2 miliarde din licente 5G si ca n-are cum sa primeasca mai mult de 500 de milioane de lei.Ponta mai spune ca si in anul 2008 statul a prevazut crestere economica record, pentru 2009 si pana la urma Romania a iesit pe minus.In plus, Ponta le-a cerut celor care au facut bugetul, inclusiv lui Eugen Teodorovici, sa duca la bun sfarsit ceea ce isi asuma.- Deputatul ALDE Varujan Vosganian promite ca in acest an va fi gata centura Bacaului, a carei constructie inca nu a inceput., a spus Vosganian.- Deputatul Claudiu Nasui (USR) spune ca partidul sau nu va vota bugetul, de vreme ce acesta e mincinos., a declarat Nasui.- Deputatul Claudiu Nasui (USR) ia cuvantul si il roaga pe Nicolae Bacalbasa (PSD) sa isi controleze iesirile."Sunteti dumneavoastra sub control cu epoleti. Eu doar am rugat-o pe doamna sa isi distileze veninul in timpul legal", a raspuns Bacalbasa, indignat.- Senatorul Florin Citu a adus doua formulare pentru Eugen Teodorovici si Viorica Dancila (care nu e prezenta la dezbateri - n.red.)."Domnule ministru (Teodorovici - n.red.), ma dezamagiti: credeam ca veti avea curajul de a recunoaste ca i-ati mintit pe romani cand le-ati spus ca nu le introduceti noi taxe (...)V-am pregatit o declaratie de conformitate - asa cum cere legea - si v-o las sa o completati pana la finele zilei. Va dau una si pentru doamna premier. Si sa prezentati pe proprie raspundere ca cifrele pe care se fundamenteaza bugetul sunt reale", a declarat Citu.Teodorovici refuza sa completeze hartia pe care i-a adus-o Florin Citu in plen."Vedeti? Nu aveti curaj sa va asumati! De ce am crede in datele pe care se fundamenteaza acest buget? Anul trecut ne-ati promis crestere de 6% si inflatie de 2%. Avem, poate, o crestere de 4% si o inflatie de 6%. De ce sa va mai credem? oricum ne certam cu dumneavoastra, desi nu dumneavoastra ati facut bugetul. Stim bine cine este in spate!", spune Citu.Acesta mai spune ca proiectul de buget incalca art. 148 din Constitutie si ca PNL va vota impotriva adoptarii sale.- Senatorul Viorel Arcas prezinta concluziile raportului comun al Comisiilor de Buget-Finante privind proiectul Legii Bugetului., a spus Viorel Arcas.- Ministrul de Finante, Eugen Orlando Teodorovici, incepe prezentarea, in plen, a proiectului de buget pentru anul 2019. Prezentarea este organizata pe 10 puncte.Teodorovici sustine ca, in 2019, economia Romaniei va avea o crestere de 5,5%, mai mare decat media europeana. Inflatia va fi de 2,9%, iar deficitul va scadea la 2,55%.Acesta spune ca bugetul va aduce atat bunastare populatiei - prin cresteri de pensii si salarii - dar si mai multi bani pentru dezvoltare, in conditiile in care in buget sunt prevazute cu 15,5 miliarde lei in plus pentru investitii fata de anul 2018.Teorodorovici spune ca in 2019 se vor vedea rezultatele pozitive la transferul de contributii, in conditiile in care bugetul de pensii va inregistra un excedent de 0,3% si nu va mai avea nevoie de viramente de la bugetul de stat.In continuare, ministrul enumera domeniile in care apreciaza ca vor exista cresteri: asistenta sociala, educatie etc.In plus, spune Teodorovici, primariile vor avea, pe total, cu 7 miliarde de lei in plus fata de anul trecut.Totodata, ministrul de Finante sustine ca nu va accepta ca ANAF sa nu isi indeplineasca tinta de colectare (stabilita la un nivel foarte ridicat - n.red.).- Cristina Pruna cere dublarea timpului pe care fiecare parlamentar il are la cuvant. Propunerea e supusa la vot si respinsa.- Eugen Tomac (PMP) ia din nou cuvantul, cerand evacuarea din sala de plen a deputatului PSD Octavian Goga. De aceasta data, din sala se aud cateva aplauze, in locul huiduielilor.- Raluca Turcan propune dublarea timpului de dezbatere macar pentru bugetele ministerelor importante. Propunerea este supusa la vot si respinsa.- Eugen Tomac (PMP) sustine ca un deputat PSD, Octavian Goga, ar trebui sa se retraga din sala, de vreme ce a fost condamnat, iar instanta i-a restrans drepturile civile, interzicandu-i sa voteze.Din sala se aud cateva huiduieli.Florin Iordache spune ca problema s-a discutat deja in plenul Camerei Deputatilor.- Florin Iordache sustine ca dezbaterile de astazi sunt generale, iar pana joi amendamentele vor figura in documentatie.- Raluca Turcan (PNL) propune ca dezbaterile sa inceapa cu o amanare, de vreme ce nu toate amendamentele se gasesc in documentatia supusa dezbaterii., a spus Raluca Turcan.- De la prezidiu, Florin Iordache ii invita pe parlamentari sa isi ocupe locurile in sala de plen, astfel incat sedinta sa poata incepe. Din 465 de parlamentari si-au inregistrat prezenta doar 378.- Inainte de a incepe dezbaterea in plen, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca premierul Viorica Dancila este de acord sa reununte la taxa de 2% pentru companiile din domeniul energetic, introdusa prin Ordonanta 114."Am discutat in prealabil cu doamna prim-ministru Viorica Dancila in legatura cu Ordonanta 114 si ceea ce va spun dumneavoastra i-am spus si dumneaei - nu ma feresc sa discutam, avem un dialog foarte bun si foarte sincer - si i-am impartasit ingrijorarile mele, pentru ca o parte din ingrijorarile dumneavoastra le-am preluat, prin cei cu care am avut un dialog pana acum, si i-am explicat ca aceasta taxa de 2% pe companiile din energie afecteaza grav posibilitatile de dezvoltare in continuare si atingerea unor indicatori de performanta, de profitabilitate care sunt de asteptat la aceste companii. Si doamna prim-ministru a consimtit ca aceasta taxa este excesiva si trebuie sa analizam si cel mai probabil o sa renuntam la aceasta taxa de 2%", a spus el.Discutiile au avut loc in contextul in care cei de la ALDE si-au aratat nemultumirea in ultima perioada fata de acest nou bir pentru oamenii de afaceri. La randul lor, companiile din Energie au avertizat ca noua taxa - impreuna cu plafonarea pretului la gazele din productia interna si la electricitatea vanduta populatie (impuse prin OUG 114/2018) - pune in periocl securitatea energetica a tarii.