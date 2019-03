LIVE Puterea a trecut bugetul prin comisii, fara nici macar o singura schimbare. Teodorovici: De ce sa imi depun mandatul?

LIVE TEXT

Asa cumv-a informat deja, presedintele Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului pentru reexaminare Legea bugetului de stat pe anul 2019, sustinand ca este fundamentata pe o prognoza nerealista, iar pe de alta parte, ca nu asigura o reala functionare a unor institutii publice cu rol esential in societate. Demersul presedintelui a venit dupa ce judecatorii CCR au respins, saptamana trecuta, sesizarea lui pe aceasta lege.Astazi Comisiile reunite de Buget Finante ale Camerei Deputatilor si Senatului, in prezenta ministrului de Finante Eugen Teodorovici, au reanalizat Bugetul, care urmeaza sa intre din nou la vot, in Parlament, incepand cu ora 14:00.va transmite in format, cele mai importante momente ale dezbaterii pe marginea Bugetului:- La finalul sedintei comisiilor de Buget-Finante, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a facut declaratii cu privire la buget si la faptul ca amendamentele Opozitiei au fost respinse pe banda rulanta, fara sa fie macar discutate in prealabil."Ati vazut si dumneavoastra ce amendamente erau. Bataie de joc la adresa romanilor. Au vrut sa se auda vorbind si sa ajunga la urechile romanilor de fac ei.De fapt, aceasta cerere de reexaminare din partea presedintelui nu isi avea rostul.Si anul trecut a spus presedintele ca nu sunt bani. Si au fost bani, s-au facut platile la timp. Mergem mai departe pe aceeasi linie.Usor, usor se dezumfla si curentul creat de cei care spun ca institutiile europene au prognozat o evolutie a economiei diferita fata de noi. Anul trecut, a fost mai aproape de ce am spus noi decat de ceea ce au spus altii. Acum presedintele ne contrazice. E o lupta politica, dar una care afecteaza bunul mers al economiei.Putea spune si dumnealui ca ceea ce crede despre buget e un punct de vedere personal", a declarat Teodorovici.Intrebat de jurnalisti daca va demisiona, in cazul in care cresterea economica nu va fi de 5,5%, asa cum e prognozat in proiectul de buget, Teodorovici a raspuns ca nu."De ce sa imi depun mandatul? Cand presedintele a spus ceva si nu s-a intamplat asa, si-a depus mandatul?"- Presedintele sedintei, Sorin Arcas, supune la vot respingerea cererii de reexaminare a Legii Bugetului. 23 de parlamentari voteaza pentru respingere, iar 13 impotriva respingerii cererii de examinare. In consecinta, cererea de reexaminare a bugetului este respinsa.- USR are 250 de amendamente. Presedintele de sedinta spune ca niciun amendament nu are sursa de finantare, asa cum a cerut Varujan Vosganian. Deputatul Claudiu Nasui explica de ce nu e asa.In cele din urma, parlamentarilor USR li se permite sa sustina cateva amendamente, in special pe majorari de buget ale Ministerului Public. Aceste amendamente sunt votate separat. Toate celelalte amendamente ale USR sunt votate in bloc si respinse.- Deputatul ALDE Varujan Vosganian cere ca toate amendamentele care presupun investitii sau cheltuieli, dar nu au prevazuta si sursa de finantare sa fie respinse.- Deputatul PNL Pavel Popescu anunta cu voce tare, in timpul votului, ce contine fiecare amendament. Potrivit acestuia, PSD a respins pe repede inainte amendamente privind bugetarea Autostrazii Unirii si a altor autostrazi, cum ar fi Autostrada Brasov- Targu Mures - Cluj-Oradea. In plus, s-a respins fara dezbatere un amendament care ar fi permis diversificarea alimentatiei in scoli.- Fara dezbatere si fara sustinerea punctelor de vedere, amendamentele se voteaza pe banda rulanta.- Deputatul USR Cosette Chichirau cere ca macar fiecare amendament sa fie citit si sustinut. Presedintele de sedinta incearca sa se opuna, sustinand ca textele amendamentelor sunt deja afisate pe monitoare si le vede oricum toata lumea din comisii. Ce rost mai are ca amendamentele sa se mai si sustina?- Senatorul PNL Florin Citu cere 15 minute de dezbateri generale pe tema bugetului. Presedintele de sedinta, Viorel Arcas, ii respige cerea.- Presedintele sedintei, senatorul PSD Viorel Arcas, deschide lucrarile:, a spus Viorel Arcas.