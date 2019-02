Ministerul de Finante a publicat vineri seara un nou proiect de buget, cu un deficit mai mare cu 1,3 miliarde lei UPDATE

UPDATE

"Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 164.543,4 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 258.735,1 milioane lei credite de angajament si in suma de 200.700,2 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 36.156,8 milioane lei", scrie in proiectul de buget publicat vineri seara, 8 februarie, pe site-ul Finantelor.In schimb,, veniturile erau in suma de 164.727,9 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 254.115,1 milioane lei credite de angajament si in suma de 199.584,7 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 34.856,8 milioane lei.Astfel,In schimb,, in conditiile in care ramane acelasi PIB estimat de 1.022,47 de miliarde lei.Mai exact, noile venituri bugetare sunt estimate la 342,675 miliarde de lei, respectiv 33,51% raportat la PIB, fata de 341,51 miliarde lei anterior, respectiv 33,4% din PIB, reprezentand o crestere de 1,165 miliarde lei. Noile cheltuieli sunt estimate la 368,793 miliarde de lei, respectiv 36,07% din PIB, fata de 367,628 miliarde de lei, respectiv 35,95% din PIB, astfel ca reprezinta o crestere de 1,165 miliarde de lei.In sedinta de vineri 8 februarie, Guvernul a adoptat bugetul pentru 2019 cu care se va duce in Parlament, respectiv forma afisata aseara pe site-ul Finantelor.Din. Din aceasta suma, in prezent, 938,6 milioane lei au fost alocati pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, fata de 499,8 milioane lei anterior, iar 1,6652 miliarde de lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, in crestere de la 1,64 miliarde de lei.In plus,: 30% din suma se repartizeaza in functie de lungimea drumurilor si 70% din suma se repartizeaza invers proportional cu capacitatea financiara a judetelor, iar repartizarea sumelor pe unitati administrativ-teritoriale se face, prin hotarare, de catre consiliul judetean, dupa consultarea primarilor.Anterior, aceasta suma era de 300 de milioane de lei, din care 50% era repartizata in mod egal tuturor judetelor, 15% din suma direct proportional cu lungimea drumurilor, 35% din suma invers proportional cu capacitatea financiara a judetelor.Mai mult,. Anterior, erau alocati 10,775 miliarde de lei pentru; echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor; pentru finantarea cheltuielilor aferente functionarii serviciilor publice de salvare acvatica-salvamar si a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinatie turistica; pentru municipiul Sibiu, pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Summit-ului sefilor de stat sau de guvern, cu ocazia exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene; pentru acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii".In schimb, a fost mentinuta la 178,6 milioane lei suma pentru finantarea cheltuielilor invatamantului particular si cel confesional, acreditate."In anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 si 33 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, se repartizeaza incepand cu luna urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, a prezentei legi, urmatoarele cote:Suma corespunzatoare cotei de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a se incasa la bugetul de stat in anul 2019, se repartizeaza in mod egal judetelor, in limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentand fond la dispozitia consiliului judetean", arata noul proiect de buget, publicat vineri seara.Anterior aceste repartizari erau, corespunzator cu ordinea de mai sus, de: 15% la bugetul local al judetului; 60% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe al caror teritoriu isi desfasoara activitatea platitorii de impozit pe venit; 5% pentru constituirea unui fond la dispozitia consiliului judetean; 20% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor."In cadrul fiecarui judet,, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare, pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflecta in bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, la o pozitie de venituri distincta. Pentru repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul judetean are obligatia ca, in termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sa solicite in scris tuturor unitatilor administrativ-teritoriale din cadrul judetului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinatiile prevazute. Hotararea consiliului judetean se comunica directorului directiei generale regionale a finantelor publice/sefului administratiei judetene a finantelor publice, institutiei prefectului si unitatilor administrativ-teritoriale din judet", mentioneaza noul proiect de buget.Din suma corespunzatoare cotei de 17,5%, cumulata cu suma corespunzatoare cotei de 18,5% din Legea nr.273/2006, incasata anterior publicarii prezentei legi, se repartizeaza bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, in completarea veniturilor proprii, proportional cu necesarul stabilit pe total judet, pentru asigurarea unui buget de functionare, astfel: a) 450 lei/ locuitor/an pentru judete, dar nu mai mult de 275 milioane lei/an/judet; b) nu mai putin de 12 milioane lei/an/municipiu; c) nu mai putin de 6 milioane lei/an/oras; d) 1.000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai putin de 2 milioane lei/an/comuna.In schimb, anterior era mentionat ca, suma corespunzatoare cotei de 20%, cumulata cu suma corespunzatoare cotei de 18,5% din Legea nr.273/2006, se repartizeaza bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, pentru asigurarea unui buget de functionare, astfel: a) 400 lei/locuitor/an pentru judete, dar nu mai mult de 250 milioane lei/an/judet; b) 1.200 lei/locuitor/an pentru municipii, dar nu mai putin de 20 milioane lei/an/municipiu; c) 1.200 lei/locuitor/an pentru orase, dar nu mai putin de 6 milioane lei/an/oras; d) 1.200 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai putin de 2 milioane lei/an/comuna.De asemenea,, din impozitul pe venit estimat a fi incasat in anul 2019 la bugetul de stat, la nivelul municipiului Bucuresti, inclusiv cel incasat anterior publicarii Legii bugetului de stat pentru 2019, se repartizeaza, incepand cu luna urmatoare publicarii in Monitorul Oficial, prin decizie a directorului Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, cote si sume, pentru asigurarea unui buget de functionare dupa cum urmeaza: a) 49% pentru bugetul local al municipiul Bucuresti, fata de 1.450 lei /locuitor/an anterior; b) 1.250 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti in completarea veniturilor proprii ale acestora, fata de 1.350 lei/locuitor/an anterior."Sumele ramase dupa asigurarea bugetului de functionare se repartizeaza sectoarelor municipiului Bucuresti proportional cu impozitul pe venit estimat a fi incasat in anul 2019, la nivelul fiecarui sector, prin decizie a directorului Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti. In executie, in vederea aplicarii prevederilor alin. (3) si (4), suma incasata se aloca bugetelor locale ale municipiului Bucuresti si sectoarelor municipiului Bucuresti, pana cel tarziu la data de 8 a lunii in curs pentru luna anterioara, proportional cu totalul sumelor stabilite, dupa o metodologie aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi", mai arata noul proiect.