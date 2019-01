Guvernul a publicat proiectul de buget pe 2019. Este bazat pe o crestere economica de 5,5%

Ziare.

Finantele mizeaza pe un, o tinta desi oBugetul de stat pe 2019 este construit pe un, iar, potrivit proiectului de buget afisat joi seara de Ministerul Finantelor Publice (MFP).Anul 2019 este "primul an in care incepe ajustarea deficitului bugetar, respectiv o ajustare de 0,39 puncte procentuale in termeni ESA fata de anul 2018, care va continua pe orizontul 2020-2022, urmand ca acesta sa ajunga in anul 2022 la 1,8% din PIB, respectiv o ajustare de 0,77 puncte procentuale fata de anul 2019", scrie in proiect.Bugetul de stat se stabileste la venituri de 164,72 miliarde de lei, iar la cheltuieli in suma de 254,1 miliarde de lei credite de angajament si in suma de 199,58 miliarde de lei credite bugetare, cu un deficit de 34,85 miliarde de lei, conform proiectului de Lege a bugetului de pe anul 2019.a) 499,8 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor;b) 1,64 miliarde de lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti;c) 300 de milioane de lei destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, suma repartizata pe judete astfel: 50% din suma se repartizeaza in mod egal tuturor judetelor, 15% din suma direct proportional cu lungimea drumurilor, 35% din suma invers proportional cu capacitatea financiara a judetelor; repartizarea sumelor pe unitati administrativ-teritoriale se face in functie de lungimea si starea tehnica a drumurilor, prin hotarare, de catre consiliul judetean, dupa consultarea primarilor;d) 10,775 miliarde de lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, pentru finantarea cheltuielilor aferente functionarii serviciilor publice de salvare acvatica-salvamar si a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinatie turistica, (...), pentru municipiul Sibiu, pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Summit-ului sefilor de stat sau de guvern, cu ocazia exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, si pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 26/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", potrivit anexei nr.7 si 7/01;e) 178,6 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor invatamantului particular si cel confesional, acreditate.Initial acest proiect trebuia prezentat marti, dupa o luna de intarziere, conform unei declaratii a lui Dariu Valcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dancila. A fost amanat din cauza discutiile cu administratiile locale.Guvernul isi bazeza bugetul pe o crestere de 5,5%, in conditiile in care Germania, cea mai puternica economie din Europa, tocmai si-a redus prognoza de crestere, iar Italia este oficial in recesiune.