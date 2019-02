Ministrul Comunicatiilor ironizeaza Suedia, dupa o postare a ambasadei, si lauda Guvernul ca in 2019 vom avea buget

Ziare.

"Una dintre reprezentantele diplomatice a unei tari din UE la Bucuresti, cunoscuta pentru aparitiile pe retelele de socializare online gaseste de cuviinta sa ne explice metodic cum se aproba bugetul in tara sa.Multumindu-le pentru sfatul nesolicitat, poate reusesc, cu aceeasi promptitudine si umor ce le acompaniaza, de obicei, postarile online, sa ne spuna daca, anul acesta, Academia suedeza, institutia culturala responsabila pentru acordarea prestigioaselor premii Nobel va acorda premiul pentru literatura...pentru ca anul trecut, l-a ratat, dupa mai bine de 70 de ani de acordare din cauza scandalului sexual si financiar din interiorul Academiei suedeze", a scris ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu, pe pagina sa de Facebook.El mai spune ca Romania, in 2019, va avea "buget cu certitudine" "Ce putem afla insa despre acordarea premiului Nobel pentru literatura in 2019? Avem aceeasi certitudine sau va fi acelasi esec ca in 2018 cand iubitorii de literatura din intreaga lume au fost privati de acest eveniment care da repere in domeniu la nivel mondial?", a adaugat Petrescu.Reactia ministrului Comunicatiilor a venit dupa ce Ambasada Suediei la Bucuresti a postat vineri un mesaj referitor la adoptarea bugetului in Romania,"In Suedia, proiectul de lege a bugetului trebuie sa fie intotdeauna prezentat cel tarziu la 15 noiembrie. Scopul termenului-limita este de a asigura ca exista timp inainte de inceperea noului an fiscal pentru a se lua deciziile oficiale necesare pentru a continua activitatile guvernamentale", a transmis vineri, pe Facebook, Ambasada Suediei la Bucuresti.Mesajul postat de ambasada a strans peste 1.000 de reactii in 24 de ore, precum si mai mult de 100 de comentarii. Pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei la Bucuresti apar regulat postari prin care se compara subiecte la zi din presa romaneasca cu felul in care situatii similare sunt tratate in tara scandinava.