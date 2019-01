Ministrul Muncii: Cred ca vom avea bugetul in februarie

Ziare.

Intrebat daca el crede ca presedintele Klaus Iohannis "va da drumul" la buget imediat ce va fi aprobat in Parlament, Budai a raspuns ca el asa crede."Eu cred ca vom avea buget imediat in februarie. (...) Pana la urma trebuie sa intram in normalitate si daca dumnealui (presedintele Klaus Iohannis, n.r.) respecta ceea ce a spus de multe ori, ca macar pe aceasta perioada de 6 luni sa avem consens, cred ca va promova si bugetul. Noi ne dorim sa-l aprobam cat mai rapid", a spus ministrul Muncii.De asemenea, intrebat daca, in caz ca nu s-ar aproba prea curand, exista riscul sa nu se plateasca pensiile si salariile seful de la Munca a raspuns ca "sub nicio forma"."Eu condamn clar astfel de declaratii. (Vreau) sa ma uit direct in ochii oamenilor sa le spun asa: noi nu suntem cei care taiem ci suntem cei care dam. Si misiunea noastra principala atata timp cat suntem le guvernare este de a aduce mai multi bani in buzunarele romanilor.Daca ni s-a atacat la Curtea Constitutionala Legea pensiilor am pus in Ordonanta de Urgenta majorarea punctului de pensie pentru a linisti pensionarii si pentru a arata ca ne ducem misiunea la capat. Misiunea noastra principala asta va ramane: mai multi bani in buzunarele romanilor si de asta ne vom tine", a mai afirmat Budai.Deficitul bugetar pe anul 2018 va fi sub nivelul de 2,97% din PIB, urmand ca in 2019 sa coboare spre 2,5% din PIB, a declarat, in urma cu o saptamana, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.In luna decembrie a anului trecut, seful de la Finante arata ca Produsul Intern Brut estimat pentru anul viitor este de circa 1.022 miliarde de lei iar cresterea economica de 5,5%.