Miza deciziei de suspendare a concursurilor pentru posturile vacante: Angajari pe banda rulanta a oamenilor de partid in institutiile publice

Miza deciziei de suspendare a concursurilor: angajari pe banda rulanta, de vineri pana joi, a oamenilor de partid

Ziare.

com

Prezentata drept actiune decisiva pentru reducerea aparatului bugetar, Ministerul de Finante propune suspendarea ocuparii prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile si autoritatile publice.Surse politice au declarat pentru cursdeguvernare.ro ca efectul acestei masuri nu va fi deloc spectaculos din cauza ca, de la aflarea informatiei, in institutii s-a declansat un val de angajari, in special in institutiile subordonate ministerelor, unde conducerile au primit "in plic" liste cu oameni care trebuie urgent angajati.Pentru facilitarea operatiunii, sedinta de guvern in care va fi aprobat proiectul Ministerului de Finante, care trebuia sa se organizeze luni, a fost amanata pentru joi.Pachetul de masuri "de austeritate" contine totusi o exceptie notabila: cresc salariile tuturor angajatilor din Ministerul de Finante, cu justificarea "pentru a evita materializarea riscului crearii de disfunctionalitati in activitatea specifica a ministerului", in conditiile in care "nivelul de salarizare este inferior altor institutii publice de la nivelul administratiei publice centrale".Citeste mai multe despre In numele salvarii deficitului - ultima afacere de partid: suspendarea concursurilor pe posturi si avalansa de angajari a oamenilor de partid pe Curs de guvernare