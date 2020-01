Nasui (USR): Din 10 lei cheltuiti de stat in acest an, 6 se vor duce pe salarii, pensii si ajutoare

Ziare.

El continua analiza bugetului pe 2020 si precizeaza ca, din pacate, doar 4,8 miliarde de lei sunt destinati pentru achizitii noi, proiecte cu fonduri europene sau altele."In 2020 cheltuielile statului vor creste tot pentru pensii si salarii. Dupa ce ca avem un deficit record, statul creste si mai puternic cheltuielile. Sa ne uitam mai atent cu ce vor creste. In totalDin acestia, 16.3 miliarde sunt cresteri de pensii. Inca 6,8 miliarde sunt cresteri ale cheltuielilor de personal. Doar 4,8 miliarde sunt pentru achizitii noi, proiecte cu fonduri europene sau altele. Zilele astea am prezentat institutiile si destinatiile care variaza cel mai mult in noul buget #Buget2020. Acum sa ne uitam si la natura cheltuielilor din bugetul general consolidat", scrie Claudiu Nasui pe Facebook.In concluzie, deputatul USR subliniaza ca statul roman este o adevarata masinarie de platit pensii si salarii. Potrivit lui Claudiu Nasui, din 10 lei cheltuiti de stat, 6 se vor duce pe salarii sau asistenta sociala."Defalcand astfel, vedem ca- 2,7 lei pentru salarii, 2,1 lei pentru pensii si 1,2 lei pentru asistenta sociala non-pensii.Desi in opozitie criticam indatorarea pentru a plati pensii si salarii, guvernul actual va face acelasi lucru, se va indatora pentru a plati pensii si salarii", precizeaza Claudiu Nasui.Deputatul USR mai spune ca, pentru a creste pensiile in mod neinflationist, Guvernul ar fi trebuit sa reduca cheltuielile si sa tina deficitul cat mai aproape de zero."Pot intelege cresterea pensiilor cu 40%. E an electoral, iar Guvernul nu vrea sa-si atraga animozitatea pensionarilor. In plus, exista si argumente morale pentru care pensiile ar trebui sa creasca. Nu este vina actualilor pensionari ca statul le-a tocat banii intr-o schema piramidala. Majoritatea dintre ei nu sunt "speciali" si au pensii foarte mici. Asta dupa o viata de munca. De ce? Din cauza falimentarului sistem de pensii de stat, numit pilonul 1.Problema e ca,Ori Guvernul acum le creste cheltuielile aproape dublu fata de cat ar fi fost obligat sa o faca prin legea pensiilor", completeaza deputatul USR.Claudiu Nasui explica si efectele acestor cheltuieli, printre acestea fiind cresterea preturilor si devalorizarea leului."Ce se va intampla cu noi? Cresterea preturilor mai puternic decat pana acum si devalorizarea leului. De ce? Pentru ca in loc sa iesim din el, ne afundam intr-un cerc vicios. Avem deficit care se va finanta prin datorie datorie. Datorie care va veni in principal de pe pietele interne. Asta va creste dobanda (faimosul ROBOR). Aici foarte probabil ca BNR va interveni si va arunca bani pe piata, asa cum a facut-o si ultima data cand ROBOR-ul a explodat.Facand asta, stinge un foc dar porneste la altul mai mare. Anume inflatia si, implicit, devalorizarea leului. Singurul lucru pe care il va mai putea face BNR va fi sa-si foloseasca rezerva valutara, adica sa vanda dolari sau euro, pentru a cumpara lei. Dar asta nu va face decat sa intarzie inevitabilul si ne va reduce rezerva. Care e solutia? Este ce spunea domnul Citu cand era in opozitie: reduceti deficitul!", conchide Claudiu Nasui.