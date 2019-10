Ne laudam la NATO ca dam 2% din PIB pentru Aparare. Care sunt cifrele reale

Scurta descriere a structurii cheltuielilor MapN

Situatia programelor de inzestrare

Ziare.

com

Bugetul Apararii in 2019 este de 18,2 miliarde de lei, cu posibilitatea incheierii de credite de angajament pana la concuremta sumei de 30,3 miliarde de lei. Pana la data de 31 august, MApN a cheltuit jumatate din bugetul alocat, insa plata facturilor de achizitie tehnica militara are o valoare totala de numai 2,4 miliarde de lei - cam 10% din cei 2% alocati teoretic Apararii.Potrivit estimarilor NATO,Totalul platilor efectuate de MApN pana la 31 august 2019 este de 9,89 miliarde de lei, dintre care 7,46 miliarde cheltuieli curente si 2,42 miliarde cheltuieli de capital (achizitii de tehnica militara si plata TVA datorat achizitiilor).Grosul cheltuielilor curente il reprezinta cele de personal (3,88 miliarde de lei) si de asistenta sociala, 2,35 miliarde, aici intra, in principal, pensii.MApN a mai achitat facturi reprezentand bunuri si servicii in suma totala de 565 milioane de lei, alte 563 milioane fiind alocate drepturilor banesti cuvenite personalului din unitatile militare finantate pentru activitati medicale, culturale, sportive, invatamant superior militar.In cursul anului 2019, MApN a semnat un singur contract de achizitie (pentru rachete antitanc care sa echipeze elicopterele Puma SOCAT). Restul programelor de achizitie sunt mult intarziate, exceptia notabila constituind-o derularea programelor Patriot si HIMARS.Fortele Navale sunt cele mai afectate de intarzierea programelor de inzestrare. Achizitia corvetelor multifunctionale, de exemplu, a fost afectata de dispute juridice pe marginea organizarii licitatiei. Contractul-cadru de desemenare a castigatorului programului de achizitie (lansat in 2017) nu este inca semnat.Deschis ca procedura in iunie 2018, programul de achizitie a sistemului de aparare de coasta nu este nici acum finalizat, chiar daca exista o oferta admisa a celor de la MBDA.Parlamentul a aprobat in 2018 achizitia a alte 5 aeronave F16 din Portugalia pentru completarea escadrilei romanesti dotate cu avioane de lupta americane. Achizitia a fost confirmata de statul portughez, dar nu este finalizata, motiv pentru care Armata inca foloseste pentru Politia Aeriana avioanele Mig 21.Probleme tehnice legate de sistemele de comunicatii instalate pe transportoarele blindate Piranha V au generat intarzieri ale programului atribuit producatorului american General Dynamics. Asta dupa ce, la inceputul anului, esuasera si testele la turela cu tun de 30 de mm produsa de israelienii de la Elbit.Legat de acest subiect, ministrul Apararii a anuntat chiar joi ca Ministerul Apararii a emis o factura de penalitati in valoare de 8,5 milioane de euro producatorului de transportoare Piranha V, General Dynamics, pentru intarzierea livrarilor care ar fi trebuit sa inceapa in februarie.De luni bune nu s-a mai comunicat nimic legat de stadiul achizitiei Sistemului integrat de rachete sol-aer SHORAD-VSHORAD, clasificat de MApN ca program prioritar in pregatire.Citeste mai departe analiza Bugetul de Aparare la 8 luni: 1% din PIB, din care 0,2% din PIB sunt pentru inzestrare pe Curs de Guvernare