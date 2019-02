Negoita: E profund in neregula sa ii punem pe primari sa stea ca niste cersetori la usile unor ministri

Ziare.

El a subliniat ca prin proiectul de buget pe 2019 nu este respectat programul de guvernare, de aceea vrea sa discute cu Dragnea si cu primarii sectoarelor."Situatia in administratia publica locala in general este grea ca sa nu zic dezastruoasa. S-au taiat niste sume enorme, comparativ cu anul trecut. Anul trecut administratia lcoala a pierdut 40% pe impozitul pe venit. Anul acesta se da doar o parte inapoi, dar am inteles ca vor sa ne dea o mare parte pe care le suporta cheltuielile anul trecut si pana acum trecut.Cred ca 70-80% din primarii nu au cum sa suporte aceasta cheltuiala. Nu se respecta programul de guvernare in care se spune ca aceasta cheltuiala e suportata de Guvern.", a declarat primarul Robert Negoita.De asemenea, edilul de sector a mai precizat ca spera sa reuseasca sa organizeze o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, si cu primarii de sectoare, pentru a discuta pe larg."As sfatui toti parlamentarii sa stea de vorba cu toti primarii in teritoriu, cu acei colegi cu care mergeau pe strada si au reusit sa ajunga in Parlament si sa ii intrebe daca pot supravietui cu acest buget. Iar in urma discutiilor cu cei din admnistratia locala sa voteze in consecinta. Pur si simplu nu ne putem bate joc de administratiile locale. Acest buget nu este o forma de respect", a mai spus Negoita.Social-democratii s-au reunit duminica, la Parlament, in prima sedinta CEx din acest an, pentru prezentarea bugetului pentru 2019, stabilirea prioritatile politice si a conducerii interimare a PSD Braila, dupa plecarea lui Mihai Tudose la Pro Romania.