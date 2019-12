Orban anunta ca bugetul va fi adoptat prin asumarea raspunderii, daca simte vreun pericol din partea PSD

Ziare.

"Pentru noi este vitala realizarea acestui obiectiv - si anume adoptarea legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pana la 31 decembrie. Daca se poate pe calea dezbaterilor parlamentare, mergem pe dezbatere parlamentara, daca vom constata ca exista pericol de tergiversare sau exista pericol de afectare grava a proiectului legii bugetului de stat, pe care il vom initia la inceputul saptamanii viitoare,", a spus Orban, duminica, intr-o interventie la Digi 24.El a mentionat ca se va face o evaluare si se va lua o decizie in cazul bugetului."Vom face o evaluare a situatiei la nivelul Parlamentului, a potentialului de opozitie al PSD si a potentialului de denaturare a proiectului legii bugetului de stat pe care-l are PSD si in functie de aceasta evaluare vom lua decizia daca mergem pe dezbateri normale sau pe angajarea raspunderii.Chiar daca mergem pe angajarea raspunderii (...) fiecare parlamentar, fiecare grup parlamentar, fiecare partid politic are posibilitatea de a depune amendamente, urmand ca Guvernul sa analizeze amendamentele care sunt propuse si sa respinga acele amendamente care nu sunt conforme cu viziunea si cu obiectivele noastre privitoare la buget, fie sa adopte acele amendamente care sunt benefice si care pot sa creeze efecte bune pentru economie si pentru societate", a afirmat Orban.Premierul a evidentiat importanta adoptarii pana la sfarsitul anului a bugetului. "Noi nu putem accepta practica PSD de a amana pe februarie sau martie adoptarea legii bugetului de stat fie din cauza incompetentei, fie din cauza relei vointe.Fiecare roman trebuie sa stie foarte clar, in functie de legea bugetului de stat, la ce venituri sa se astepte. Fiecare companie trebuie sa stie foarte clar pentru a-si face un plan de afaceri pe anul 2020 la ce sa se astepte din partea bugetului, care e cadrul fiscal, care e cadrul bugetar, care sunt indicatorii economici, ce obiective are Guvernul in domeniul fiscal-bugetar", a mentionat Orban.El a aratat ca pentru fiecare autoritate locala e vitala adoptarea bugetului pana la sfarsitul anului, pentru a putea sa-si aprobe propriul buget si a incepe noile investitii in functie de resursele financiare de care dispun in 2020.