Orban isi asuma raspunderea si pe buget? Iohannis: E o metoda de legiferare care poate sa functioneze

El a precizat ca este necesar ca bugetul pe 2020 sa fie adoptat pana la sfarsitul acestui an, astfel incat orice roman sa stie la ce sa se astepte."Ne dorim sa finalizam Legea bugetului intr-un termen cat mai rezonabil, sa il trimitem in dezbaterea Parlamentului. Sa fie adoptat pana la sfarsitul anului, astfel incat orice roman sa stie la ce sa se astepte, orice om sa isi faca planul de afaceri", a declarat Ludovic Orban, dupa o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis.Intrebat daca este adevarata informatia potrivit careia Guvernul isi va asuma raspunderea pe Legea bugetului, premierul a spus doar ca "obiectivul nostru e de a reusi ca Legea bugetului sa fie adoptata pana in 31 decembrie".In schimb, presedintele Klaus Iohannis nu are nimic impotriva ca Guvernul sa isi asume raspunderea pe bugetul pentru 2020, precizand insa ca este o decizie pe care trebuie sa o ia Executivul."In conditiile unui guvern puternic minoritar, este evident ca asumarea raspunderii este o metoda de legiferare delegata care poate sa functioneze, pentru orice tip de lege. Constitutia nu face diferente intre anumite tipuri de lege care pot sau n-ar putea fi asumate de Guvern. Orice lege poate sa fie prezentata cu asumarea raspunderii Guvernului. Dar asta este strict o decizie a Guvernului si, daca se va face, cu siguranta veti primi aceasta informatie de la Guvern si nu de la mine.Nu doresc eu sa fac afirmatii despre aceasta chestiune, dar va spun ca ar fi constitutional si este posibil sa-si asume Guvernul raspunderea pentru orice fel de lege", a subliniat Iohannis.Totodata, seful statului a spus ca a cerut Guvernului sa vina cu un proiect de buget care acopera necesarul pe anul viitor."Solicitarea mea pentru Guvernul Orban a fost sa vina cu un proiect de buget care acopera necesarul pe anul viitor si, evident, sa fie cat mai aproape de limita acceptata de deficit, de 3% din PIB", a explicat Iohannis.Potrivit unor surse guvernamentale citate de Mediafax, unul dintre scenariile pe care le are in vedere Guvernul este asumarea raspunderii pe Legea bugetului pentru anul viitor, actiune care va avea loc intre Craciun si Anul Nou.Potrivit surselor mentionate, Cabinetul Orban ar vrea sa adopte, anterior, tot prin asumarea raspunderii, legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020.