Orban spune ca repara "razbunarea lui Dragnea" in ce priveste bugetele serviciilor de informatii

"Razbunarea lui Dragnea care se ocupa de institutiile de siguranta nationala a fost sa le lase fara bani. Daca noi nu veneam sa facem ordonanta de rectificare a bugetului, institutiile care ofera siguranta Romaniei, SRI, SIE, institutii care sunt foarte importante in arhitectura statului roman, ramaneau fara bani de pensii si salarii.Se indexeaza cu rata inflatiei . Adica va fi o crestere de mega bun-simt, pentru ca nu este o crestere raportata la un buget mare care a fost in anul anterior, e o crestere care le-a permis sa plateasca pensii si salarii", a afirmat Ludovic Orban, luni seara, la TVR 1, intrebat daca vor creste bugetele pentru serviciile de informatii.Chestionat de ce serviciile de informatii nu prezinta rapoarte de cheltuieli in Parlament, seful Executivului a spus ca acestea sunt prezentate Legislativului."Exista un raport care este prezentat in Parlament. Si asa sunt necesare masuri de reducere a unor cheltuieli care sunt dispensabile. De exemplu, nu permitem cresterea indemnizatiei pentru demnitari. Salariul minim pe economie este baza calcului salariului pentru demnitari. Cresterea salariului minim ar fi trebuit sa duca si la cresterea salariilor pentru demnitari, dar am lasat indemnizatiile la nivelul anului 2019, ceea ce arata ca strangem cureau intai noi. Reducem subventia pentru partide, probabil 65-70% cat a fost anul trecut", a conchis Orban.Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), marti, de la ora 11:00. Principala tema de discutie va fi axata in jurul propunerilor de buget pe anul 2020 pentru institutiile cu atributii in domeniul apararii, informeaza Admnistratia Prezidentiala.La CSAT va participa si premierul Ludovic Orban.