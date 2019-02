Parlamentul a schimbat legea ca sa majoreze deficitul bugetar pentru a putea mari alocatiile

Opozitia a cerut taierea pensiilor speciale pentru cresterea alocatiilor

Ziare.

com

"Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent in produsul intern brut, este in anul 2019 de -2,76%", se arata in amendamentul raportat favorabil vineri de Comisia de Buget-Finante si adoptat de Camerei Deputatilor.Legea a primit 182 de voturi pentru, 0 impotriva, 0 abtineri. 4 deputati nu au votat."In anul 2019, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de minus 14.838,6 milioane de lei", se arata in amendamentul adoptat, vineri, de Camera Deputatilor, la articolul 3 din proiectul de lege.Deputatii din Opozitie au acuzat Puterea ca nu este constitutional sa se sustina plata pentru alocatii din deficitul bugetar."Ne cereti sa revotam in Camera Deputatilor o lege care a primit deja votul acestei Camere. Ati intors-o la Comisia de Buget, acolo i-ati dat un raport suplimentar si astazi o intoarceti in plen.Aceasta modificare pe care ne-o propuneti este complet neconstitutionala. Este prima data cand se intampla lucrul acesta. Creati un precedent periculos.Nu distrugeti regulamentul Camerei Deputatilor", a declarat liderul deputatilor USR din Camera Deputatilor, Raluca Pruna."PNL a propus si a reusit sa obtina prin vot majorarea alocatiilor pentru copii. Sursa de finantare pe care PNL a gasit-o venea dintr-un excedent bugetar. Ati schimbat sursa de finantare. Este problema dumneavoastra.", a spus liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan.Florin Iordache, vicepresedintele Camerei Deputatilor, a transmis Opozitiei ca regulamentul este respectat."V-as ruga sa cititi articolul 133 in care se precizeaza ce inseamna procedura legislativa. Noi, pana cand presedintele Camerei, sub semnatura presedintelui Camerei, o lege nu se trimite presedintelui Romaniei, suntem in procedura de adoptare. Atata timp cat aceasta lege a fost adoptata miercuri la pranz, cele doua zile se implinesc astazi la pranz.Am constatat anumite neconcordante. Era mai bine sa plece aceasta lege catre presedinte si sa ii solicitam sa ne-o retrimita si sa o punem in concordanta cu Lege bugetului sau, asa cum am gasit solutia pentru a modifica plafoanele, pentru ca, incepand din 1 martie, toti copiii din Romania, marind deficitul, sa putem mari alocatiile?", a spus Opozitiei Florin Iordache, care a prezidat sedinta plenului Camerei.Deputatul UDMR Odon Szabo a cerut liberalilor sa voteze modificarile aduse Legii bugetului, astfel incat marirea alocatiilor sa poata fi sustinuta din deficitul bugetar.In timpul dezbaterii, deputatul PMP Corneliu Bichinet i-a transmis lui Liviu Dragnea ca nu toti "oamenii care au funia la gat sfarsesc prin a fi spanzurati"."Am primit destul semnale de acasa ca un sfert din copiii tarii au plecat flamanzi si in aceasta dimineata. Domnule Liviu Dragnea, ati fost lovit din toate directiile in perioada aceata. Sa stiti de la un strain, nu toti oamenii care au funia la gat sfarsesc prin a fi spanzurati. Acest buget, daca trebuie sa-l mai discutam doua zile, doua zile stam sa-l discutam", a afirmat Bichinet.In varianta adoptata, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, deficitul bugetar era prevazut la 12.708 milioane de lei.Un alt amendament adoptat, vineri, de Comisia de Buget prevede la Anexa 1 urmatoarele: "Plafoane nominale ale cheltuielilor totale si ale cheltuielilor de personal pe anul 2019. Bugetul general consolidat - cheltuieli totale 337,207,6, cheltuieli de personal 102,420,1 milioane lei".In forma adoptata, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor, proiectul de lege prevedea ca "plafoanele nominale ale cheltuielilor totale pentru bugetul general consolidat pentru anul 2019 este de 335.076,8 milioane lei, din care 102.420,1 milioane lei reprezinta cheltuielile de personal".Modificarea Legii privind plafoanele vine in contextul adoptarii unui amendament la proiectul de buget, in plenul reunit de joi, care prevede majorarea alocatiei de stat pentru copii de la 84 de lei la 150 lei. Initial, modificarea a fost propusa de deputatul PNL Robert Sighiartau, iar sursa de finantare pentru o astfel de majorare era prevazuta in excedentul inregistrat de bugetul asigurarilor sociale.Ulterior adoptarii acestui amendament al PNL, coalitia a revenit asupra modificarii, Liviu Dragnea precizand de la tribuna Parlamentului ca sursa de finantare precizata de liberali nu este sustenabila. Liderul PSD a adaugat ca majorarea alocatiei pentru copii poate fi facuta doar prin marirea deficitului bugetar.