Parlamentul stabileste sambata calendarul bugetului: Vor sa treaca totul pe repede-inainte

Ziare.

com

Sedinta este programata la ora 11:00.Cel mai probabil, se va stabili ca pana luni parlamentarii sa poata depune amendamente. Apoi, proiectul va trece prin comisii, iar in final va fi dezbatut si votat in plenul reunit.Coalitia PSD-ALDE va merge pe o dezbatere accelerata, avand in vedere ca proiectul a fost finalizat atat de tarziu."Cel mai probabil se va decide includerea bugetului tarii pe 2019 in programul de dezbateri de saptamana viitoare. Pe repede inainte, in 5 zile, asa cum ne-am obisnuit", a scris pe Facebook deputatul USR Cristina Pruna Guvernul a aprobat in sedinta de vineri proiectele privind Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, acestea urmand sa fie trimise catre Parlament.