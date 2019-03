Parlamentul voteaza miercuri bugetul de stat. Dragnea: Va fi votat in forma primita pentru reexaminare

Ziare.

com

Birourile permanente reunite ale Legislativului au decis marti ca Legea bugetului de stat pe anul 2019 sa fie discutata in cadrul comisiilor parlamentare de specialitate miercuri, incepand cu ora 10:00, iar de la ora 14:00 plenul reunit sa dezbata si sa voteze asupra actului legislativ.Deputatatii si senatorii au avut la dispozitie marti aproximativ trei ore pentru a depune amendamente, pana la ora 18:00.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la Calarasi, ca reexaminarea Legii bugetului de stat pe anul 2019 ar putea fi votata miercuri , urmand a fi retrimisa "lenesului de la Cotroceni" pentru promulgare."Teoretic, miercuri ar trebui sa avem plen reunit, pentru a-i trimite din nou bugetul lenesului de la Cotroceni, poate gaseste pe cineva sa-i ia mana sa semneze", a declarat Liviu Dragnea.El spusese sambata, la Slobozia, ca Parlamentul nu va modifica Legea privind bugetul de stat pe anul 2019 si ca o va retrimite la promulgare in forma primita pentru reexaminare, deoarece bugetul a fost construit foarte bine si foarte riguros.Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului pentru reexaminare Legea bugetului de stat pe anul 2019, sustinand ca este fundamentata pe o prognoza nerealista, iar pe de alta parte, ca nu asigura o reala functionare a unor institutii publice cu rol esential in societate. Demersul presedintelui a venit dupa ce judecatorii CCR au respins, saptamana trecuta, sesizarea lui Klaus Iohannis pe Legea bugetului pe 2019. Presedintele Klaus Iohannis i-a acuzat luni pe liderii PSD pentru ca au intarziat adoptarea bugetului in Parlament si le-a transmis acestora "sa plece de la guvernare" daca nu o fac pentru tara. El a indicat PPSD ca fiind "unicul vinovat" pentru neaprobarea bugetului pana in prezent.In replica, Partidul Social Democrat a transmis luni seara, intr-un comunicat de presa, ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa isi ceara scuze de la cei pe care i-a afectat prin blocarea bugetului si a catalogat blocarea bugetului drept un joc electoral.