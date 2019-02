PMP are 2.500 de amendamente la proiectul de buget pe 2019 si denunta o problema tehnica

Ziare.

com

Liderul formatiunii politice, Eugen Tomac , a anuntat, duminica, pe Facebook , ca a terminat pregatirea a 2.500 de amendamente la Legea bugetului de stat, acestea fiind "inspirate din promisiunile PSD ". El sustine ca proiectul de buget este "o catastrofa marca Dragnea"."Tocmai am incheiat pregatirea celor aproximativ 2.500 de amendamente ale PMP la Legea Bugetului de stat pentru anul 2019. La fel ca anul trecut, acestea sunt, ale celor care indraznesc sa ne minta de ani buni, realitatea fiind din ce in ce mai ingrijoratoare. Este un buget al recesiunii, un buget care nu solutioneaza niciuna dintre problemele mari ale Romaniei", a scris pe Facebook liderul PMP, Eugen Tomac.El sustine ca guvernul trebuie sa aloce bani pentru crese si gradinite, pentru ambulante, dar si pentru infrastructura : centura capitalei, autostrada Bucuresti - Brasov, autostrada Iasi - Targu Mures."Trebuie sa alocam bani pentru gazificarea Romaniei. Este inadmisibil ca in secolul XXI sa avem in Romania orase si comune care nu sunt racordate la retelele de gaze. Acesta este bugetul catastrofa marca Dragnea. Aceasta este tara guvernata de PSD. PMP va lupta pentru fiecare dintre amendamentele pregatite si avem speranta ca acestea vor fi sustinute de colegii parlamentari din alte partide", a adaugat Tomac.Totodata, vicepresedintele PMP, Ionut Simionca, a afirmat ca site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nu poate fi accesat, fiind astfel o piedica majora in formularea de amendamente legate de dezvoltarea locala. El a mai spus ca bugetul e indreptat spre consum, nu investitii."Inca o piedica in calea formularii de amendamente la buget: site-ul MDRAP, nefunctional In timp ce incercam, sub presiunea timpului, sa formulez amendamente la proiectul Legii bugetului de stat pe 2019, am constatat ca site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nu poate fi accesat. Cele mai multe solicitari legate de buget, pe care le-am strans de la primarii judetului Bistrita-Nasaud si de la cetatenii acestui judet, se refera la investitii publice finantate prin programe gestionate de MDRAP. Caderea site-ului acestei institutii devine astfel o piedica majora in formularea de amendamente legate de dezvoltarea locala", a declarat vicepresedintele PMP, Ionut Simionca, intr-un comunicat de presa.Deputatul PMP a mai spus ca prin "programul sfidator de dezbatere si adoptare a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 si prin piedicile create impotriva includerii la finantare a proiectelor de dezvoltare locala, actuala Putere PSD-ALDE- UDMR continua bataia de joc la adresa Parlamentului si a romanilor platitori de taxe si impozite".Vicepresedintele PMP a conchis ca bugetul pe 2019 este construit pe cheltuieli indreptate spre consum, nu spre investitii."Bugetul pe 2019 este un buget nerealist, bazat pe incasari supradimensionate si pe cheltuieli indreptate spre consum, nu spre investitii si dezvoltare. In acelasi timp, maniera in care obstructioneaza dezbaterile pe Legea Bugetului de stat pe 2019 arata ca actuala putere PSD-ALDE, cu ale sale tendinte dictatoriale, pune in pericol democratia si viitorul Romaniei", a conchis deputatul PMP, Ionut Simionca.Conducerea Parlamentului a aprobat, sambata, calendarul dezbaterii bugetului de stat pe 2019. Amendamentele vor fi depuse pana luni, la ora 12.00, iar votul final este programat vineri.Potrivit programului de dezbatere si adoptare a bugetului de stat pe anul 2019, aprobat in sedinta Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, parlamentarii vor putea depune amendamente pana luni, la ora 12.00, urmand ca pana la ora 14.00 acestea sa fie centralizate.Comisiile de specialitate din Parlament vor da avize luni, de la ora 15.00.Marti si miercuri comisiile de buget-finante din Senat si Camera Deputatilor vor elabora rapoartele, acestea urmand a fi depuse la Birourile permanente reunite miercuri, la ora 15.00.Sedinta comuna a celor doua camere ale Legislativului pentru dezbaterea si adoptarea proiectului bugetului de stat pe 2019 va incepe miercuri, la ora 16.00.Votul final este programat vineri.