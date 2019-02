PNL a analizat bugetul aprobat de Guvern: E falsificat si risca sa bage Romania in blocaj si recesiune

Cea mai mica alocare pentru autoritatile locale din 2012

Amendamentele PNL

"Este ireal modul in care Guvernul PSD-ALDE intelege sa indrepte Romania, cu viteza, spre marginea prapastiei economice, in pofida tuturor semnalelor de ingrijorare venite din partea expertilor si a organismelor internationale de profil.Bugetul de stat promovat de Guvern in sedinta de astazi este un act de falsificare a principiilor economice elementare, o sfidare a principalelor obiective pe care trebuie sa-l aiba orice guvernare: stabilitate si dezvoltare.Tocmai prin obtuzitatea de care a dat dovada Guvernul PSD-ALDE in creionarea bugetului, actorii din economie isi pun mare semne de intrebare daca sa mai riste investitii in Romania", arata Danca intr-un comunicat remisvineri seara.Acesta sustine ca investitiile promise de Guvern, la nivelul de 4,8% din PIB, "nu sunt altceva decat o minciuna fara margini, adica proiectarea unor cheltuieli fictive si un tertip pentru acoperirea unor gauri generate de incapacitatea de a realiza venituri la bugetul de stat".De altfel, oficialul PNL aminteste ca tot asa a facut PSD-ALDE si in anii trecuti cand a prevazut investitii de 4,6% si a realizat 3,1% (2017) si a prevazut 4,1% si a realizat 3,6% (2018).Pe de alta parte, liberalul considera "cu totul inadmisibil" ca Guvernul sa realizeze bugetul de stat pe o crestere de 5,5%, in conditiile in care Comisia Europeana estimeaza doar 3,6%."Acelasi decalaj abrupt fata de realitat este si in ceea ce priveste inflatia, care a ajuns in 2018 de la 3,7% prognozat la 4,63% in realitate, pentru ca acum Guvernul PSD-ALDE sa o estimeze in acest an la 2,8%", adauga Danca.Desi Viorica Dancila se lauda ca a alocat cei mai multi bani pentru administratia locala, liberalii sustin contrariul."Nu exista bani pentru acoperirea cheltuielilor publice si pun in carca primarilor o suma imposibil de sustinut din fonduri proprii, peste 6,3 miliarde de lei, pentru asistenta sociala a persoanelor cu handicap si pentru protectia copilului.Saraca Viorica Dancila continua sa repete ca este cea mai mare suma alocata pentru administratiile locale, aratand ca nu intelege nimic din ceea ce citeste, in timp ce analiza PNL demonstreaza foarte clar ca in bugetul din 2019 avem cea mai mica alocare bugetara in PIB pentru autoritatile locale de cand este PSD la guvernare, din 2012 pana astazi, respectiv 7,5% din PIB.Guvernarea PSD - ALDE fura banii romanilor pentru dezvoltarea comunitatilor lor locale. Dragnea si Tariceanu blocheaza proiectele de investitii de care au nevoie romanii in localitatile lor si forteaza cresterea taxelor si impozitelor locale cu mana primarilor pentru a acoperi gaurile bugetare provocate de populismul economic dement pe care l-au promovat in ultimii ani", prevede Danca.In concluzie, acesta crede ca bugetul Romaniei pentru 2019 "este un buget de stat construit de niste infractori prinsi la furat care au negociat ca hotii cu rezultate zero pentru cei pacaliti de alocarile bugetare facute de PSD si ALDE".In acest context, Partidul National Liberal va inainta in Parlament o serie de amendamente, dupa cum urmeaza:Finantarea Autostrazii Unirii (Tg. Mures - Iasi - Ungheni), a autostrazii Sibiu - Pitesti, Comarnic - Brasov, Centura Bucurestiului la nivel de autostrada, drumul expres Pitesti - Craiova.Alocarea a 5,5% pentru investitii si infiintarea unui fond pentru co-finantarea proiectelor europeneSuportarea in proportie de 90% a cheltuielilor cu asistenta sociala de la bugetul de stat, pentru a evita falimentul autoritatilor localeAlocarea a 100% din impozitul pe venit, atat in cazul salariilor cat si in cazul pensiilor, catre autoritatilor locale, 60% catre primarii, 20% catre consiliile judetene si 20% catre sumele de echilibrare a bugetelor localeIndexarea punctului de pensie cu 9% incepand cu 1 ianuarie 2019, conform legii in vigoare si a mecanismului de actualizare, care reprezinta un drept al pensionarilor.Cresterea la 5% a contributiei pentru Pilonul II de pensii, din aceeasi cota de contributii sociale pe care angajatul deja o suporta in acest moment, urmand ca in urmatorii ani cota sa ajunga la 6%.Investitii in dotarea si modernizarea scolilor profesionale si acordarea de burse pentru elevii acestora.Generalizarea programului After School si a programului Masa Diversificata in scoli.Cresterea sumelor alocate pentru medicina de familie.Co-finantarea proiectelor europene pentru realizarea spitalelor regionale: Craiova, Cluj, Iasi.Guvernul a aprobat in sedinta de vineri proiectele privind Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, acestea urmand sa fie trimise catre Parlament.B.B.