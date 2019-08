PNL cere Guvernului sa retraga proiectul privind rectificarea bugetara: Este un buget fals, se joaca cu focul

Ziare.

"Premierul Viorica Dancila, care nu intelege nimic din ceea ce se intampla in tara, si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, care viseaza "nebunii" pe banii publici, se joaca cu focul si risca sa arunce in aer bugetul Romaniei pentru anii urmatori. Rectificarea bugetara majoreaza din pix o serie de venituri inchipuite doar de Teodorovici dintr-o mai buna colectare sau din combaterea evaziunii, in timp ce cresc angajamentele certe de plata pentru mobilizarea clientelei de partid a majoritatii PSD - ALDE inaintea campaniei electorale prezidentiale. (...)Prin urmare, cerem Guvernului Dancila sa recunoasca public ca bugetul Romaniei este un buget fals, sa retraga proiectul de rectificare bugetara care va adanci si mai mult haosul din finantele publice si sa vina cu o propunere responsabila de buget pentru a doua jumatate a anului", afirma Danca, intr-un comunicat transmis marti.El subliniaza ca rectificarea bugetara se bazeaza pe incasari suplimentare "fictive" de aproape 5,5 miliarde de lei, sustinand ca acestea se vor dovedi iluzorii la final de an. Liberalul critica si declaratiile ministrului de Finante, Eugen Teodorovici."Ministrul euforic al Finantelor Publice, Teodorovici, complet desprins de realitate, isi imagineaza ca prin stergerea datoriilor pentru rau-platnici va avea incasari mai mari la buget cu 1,8 miliarde lei, iar din combaterea evaziunii vor creste veniturile statului cu 3,6 miliarde de lei in urmatoarele cinci luni. Realitatea arata ca estimarile Ministerului Finantelor Publice de crestere a veniturilor din recuperarea datoriilor bugetare este mai mult decat fantezista, pentru ca, chiar potrivit propriilor raportari, in primele luni ale anului, statul a recuperat de la datornici doar 2% din valoarea restantelor de 30 miliarde de lei.Cat despre marota imbunatatirii colectarii si combaterea evaziunii fiscale pana la o crestere a incasarilor cu nu mai putin de 3,6 miliarde lei nici nu poate fi vorba, pentru ca tot Fiscul a recunoscut intr-o adresa interna din luna mai ca situatia veniturilor din prima parte a anului este sub nivelul programat si cerea inspectorilor ANAF masuri urgente.In ceea ce priveste cheltuielile bugetare, este o recunoastere a falimentului pentru administratiile locale care nu mai au bani de functionare si de realizare a investitiilor de interes public din cauza jafului facut de guvernarea PSD - ALDE din banii comunitatilor locale. Fondurile alocate pentru echilibrarea bugetelor locale de 2,9 miliarde de lei nu acopera nici jumatate din valoarea sumei de 7 miliarde de lei luata de Guvernul Dancila din bugetele locale prin diverse masuri fiscal-bugetare", mai afirma Danca.Purtatorul de cuvant al PNL mentioneaza ca investitiile si domeniile prioritare pentru dezvoltarea Romaniei, precum infrastructura de transport si Educatia, sufera din nou taieri "iresponsabile doar pentru a creste Fondul de rezerva al Guvernului cu 566 milioane de lei, care sa fie folosit discretionar pentru clientela de partid in campania prezidentiala a premierului Dancila".Ionel Danca precizeaza ca rectificarea bugetara trebuie sa se bazeze pe date reale si sa "asigure banii pentru intarirea ordinii si sigurantei publice, sa nu taie fondurile de la Educatie, Sanatate si Transport, sa aloce banii necesari pentru cofinantarea proiectelor de investitii cu fonduri europene, sa restituie sumele datorate comunitatilor locale de care au fost deposedate in mod abuziv si sa opreasca risipa bugetara si cheltuielile pentru clientela de partid sau pentru sinecurile lor politice".