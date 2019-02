PNL: E inadmisibil ca Iasiul sa primeasca pentru drumuri de doua ori mai putini bani ca Teleormanul

Ziare.

com

Liderul filialei municipale a PNL Iasi, deputatul Marius Bodea, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca Iasiul are una din cele mai mari retele de drumuri judetene din tara, insa judetului i-au fost alocate sume de doua ori mai mici fata de Teleorman.Potrivit lui Bodea, Iasiul primeste in acest an suma de 9,9 milioane de lei pentru reabilitarea drumurilor din judet, in timp ce Teleormanul are alocata suma de 19,2 milioane de lei."Ce s-a intamplat in Parlament cu bugetul este o umilinta pentru judetul Iasi, iar cei din filiala locala a PSD ar trebui sa explice aceasta situatie. Este inadmisibil ca Iasiul sa primeasca pentru drumurile judetene mai putini bani ca Teleormanul.Pana si judetele vecine, Botosani, Suceava, Bacau sau Vaslui, primesc sume considerabil mai mari. De asemenea, din bugetul Ministerului Transporturilor, Doljul, un alt fief rosu, primeste de 20 de ori mai multi bani decat Iasiul.Oricate tumbe face Maricel Popa, nu ne convinge ca s-a batut pentru judet. Popa este un lider neinsemnat, nu-l baga nimeni in seama la Bucuresti", a spus deputatul Marius Bodea.La randul sau, liderul filialei judetene a PNL, deputatul Costel Alexe, a afirmat, in aceeasi conferinta, ca Liviu Dragnea va veni saptamana viitoare la Iasi, la Conferinta Judeteana a PSD, pentru a recompensa servilismul lui Maricel Popa si a-l unge din nou in fruntea filialei."Parlamentarii ieseni ai PSD dau dovada de ipocrizie. Cu totii sunt prizonierii lui Dragnea si au votat bugetul la porunca acestuia. Este un buget creat de dilentantisti si votat de tradatori.In perioada urmatoare vrem ca fiecare iesean sa afle ce s-a petrecut la votul din Parlament pentru buget", a mai spus deputatul Costel Alexe.