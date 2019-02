Primar PSD: Proiectul de buget e cel mai slab din istorie, riscam falimentul. Cei care l-au intocmit sunt in afara subiectului

Solutia: Jumatate din angajati sa fie dati afara

Bugetul va fi votat vineri in Parlament

Ziare.

com

Vladimir Petrut a declarat, joi, ca in programul de guvernare scrie ca se va asigura bunastare pentru toata lumea, "nu pentru o parte da si pentru o parte nu".Fac apel la parlamentarii puteriiar trebui sa aiba loc discutii punctuale, serioase si sa se gaseasca solutii la probleme, pentru ca in programul de guvernare scrie ca se va asigura bunastare pentru toata lumea, nu pentru o parte da si pentru o parte nu.Parlamentarii vor veni in teritoriu si vor da socoteala oamenilor. Este dezastru, nu ne-a consultat nimeni.Nu am mai fost niciodata intr-o astfel de situatie, nu ne-am putut gandi ca o sa ajungem astfel. E tragic", a spus Petrut.Potrivit acestuia, in proiectul de buget pe 2019 este o mare greseala care va duce la blocarea administratiilor locale, in conditiile in care cei de la Guvern au luat o estimare a incasarilor la bugetele locale pe anul trecut, la care au adaugat o estimare in plus de 8%."La Cavnic, noi nu am realizat din impozite decat 80% pe 2018, la care au adaugat 8%, astfel ca ne-au incarcat cu 28% in plus la bugetul local, ceea ce nu este realizabil. La cheltuieli, trebuie sa le asiguram asistentilor personali, obligatoriu, vouchere de vacanta si norma de hrana de 350 de lei, ceea ce ne urca suma cu 30%.Noi nu vom putea pune in aplicare bugetul. Bugetul de salarii, inclusiv indemnizatiile asistentilor pentru persoane cu handicap, se ridica in acest an la 3,8 milioane de lei. Sunt asistenti personali care au salarii mai mari decat angajatii din Primarie, pentru ca noi nu am majorat salariile cum au facut restul, am avut bun simt, ne-am gandit sa facem si investitii", a subliniat edilul din Cavnic.Petrut nu stie de unde se vor asigura sumele pentru plata utilitatilor - curent, gaze plus alte cheltuieli, solutia fiind restructurarea personalului cu 50%, adica sa fie dati afara 7 din cei 14 angajati."Daca dam afara arhitectul, cine mai da avize? Pe cine sa dam afara, cum vom functionam apoi?Acum nu stiu ce va fi. Nu putem majora nici impozitele, pentru ca acestea au fost stabilite la sfarsitul anului trecut si nu mai pot fi modificate.De asemenea, avem foarte multe societati comerciale care sunt in insolventa si care nu platesc impozite, cauza din care pierd 30% din bugetul orasului", a mai subliniat Vladimir Petrut.Acesta a mentionat ca si OUG nr. 114/2018 afecteaza in mod direct Primaria Cavnic, deoarece conducerea a fost anuntata deja de operatorii de utilitati, de gaze, electricitate, ca vor majora contractele cu 2%, lucru care nu era prevazut si care inseamna alte cheltuieli suplimentare.Orasul Cavnic din judetul Maramures are peste 5.000 de locuitori, in localitate functionand un spital cu 100 de angajati, un liceu, doua scoli si trei gradinite, precum si transportul public local, care inseamna costuri in plus pentru Primarie.Guvernul a adoptat bugetul pe 2019, acesta fiind bazat pe o crestere economica de 5,5% , mult peste asteptarile FMI si CE, o rata a inflatiei de 2,8% si un curs de schimb de 4,67 lei/euro.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, este insa optimist si spune ca nu are nicio indoiala ca se va realiza cresterea de 5,5% , precizand ca se bazeaza pe "modul in care evolueaza economia".In schimb, Comisia Europeana (CE) si-a mentinut, in prognoza de iarna, anuntata saptamana trecuta, estimarea ca economia Romaniei va creste in acest an cu 3,8% , fata de anul trecut, la fel ca in prognoza de toamna.Plenul reunit al Parlamentului a reluat joi dezbaterile la proiectul bugetului de stat pe 2019. Votul final urmeaza sa fie dat vineri. Prima runda de dezbateri, desfasurata miercuri, n-a fost lipsita de evenimente. Opozitia a criticat vehement bugetul, acuzand, printre altele, ca datele pe care a fost fundamentat nu sunt corecte, este construit pe o frauda, prognoza de crestere economica este nerealista.In replica, ministrul de Finante Eugen Teodorovici i-a atacat dur, in discursul sau, pe cei care au criticat proiectul de buget.