Primarii din Asociatia "Moldova se dezvolta", despre bugetul pe 2019: Va saraci autoritatile locale

Primarii din Asociatia "Moldova se dezvolta" fac apel la ceilalti primari de orase si comune, la presedintii de consilii judetene si, mai ales, la parlamentarii din regiune sa puna presiune pe Guvern si sa amendeze proiectul Legii bugetului de stat.Primarii Catalin Flutur (Botosani), Mihaita Negura (Campulung Moldovenesc), Mihai Chirica (Iasi), Dragos Chitic (Piatra Neamt), Lucian Micu (Roman), Ion Lungu (Suceava) si Ilie Bonches (Vatra Dornei) atrag atentia, intr-un comunicat de presa, ca, in actuala sa forma, Legea bugetului genereaza subdezvoltare economica si inechitati sociale la nivel national si adancesc si mai mult decalajele economice dintre regiunea Nord - Est si celelalte regiuni ale tarii.Cei sapte edili se arata revoltati ca proiectul Legii bugetului nu prevede nicio alocare financiara pentru cel mai important proiect al regiunii, Autostrada A8 Ungheni - Iasi - Targu Mures, in conditiile in care "acest obiectiv a fost nu doar promis de liderii coalitiei de guvernare, ci asumat printr-o lege votata in Parlament si promulgata de Presedintele Romaniei".Primarii atrag atentia ca fara finantare sunt si alte proiecte majore de infrastructura cu importanta regionala si nationala, precum Autostrada A7, care sa lege Moldova de Bucuresti, construirea soselelor de centura ale oraselor asociate, interconectarea cu retelele de transport european, inclusiv spre Ucraina si Moldova, sau modernizarea transportului feroviar.Totodata, primarii din Asociatia "Moldova se dezvolta" arata ca alocarile financiare prevazute in proiectul Legii bugetului vor saraci bugetele autoritatilor locale, care "se vor vedea inevitabil in situatia de a nu mai putea sustine investitii atat de necesare si cerute de comunitatile locale"."In aceste conditii, primarii din Asociatia 'Moldova se dezvolta' fac apel la ceilalti primari de orase si comune, la presedintii de consilii judetene si, mai ales, la parlamentarii din regiune sa puna presiune pe Guvern si sa amendeze proiectul Legii bugetului de stat pe 2019", mai sustin cei sapte edili de municipii din Moldova.Acordul - cadru de infiintare a Asociatiei "Moldova se dezvolta" a fost semnat de catre cei sapte primari pe 17 decembrie 2018, la Suceava.