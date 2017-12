Primarul PSD al Iasiului, nemultumit de buget: Repartitia e mizerabila. Au facut gafe monumentale la Guvern

Ziare.

"Regiunea de nord-est primeste doar 4,48 la suta din totalul investitiilor la nivel national. Asta arata bugetul pe anul 2018. Este o repartitie mizerabila, in conditiile in care populatia regiunii este de aproape patru milioane de locuitori. Ma intreb care este contributia parlamentarilor din Moldova la acest buget ? Poti sa scrii comunicate cate vrei, asta e calitatea muncii lor", a afirmat vineri Mihai Chirica, intr-o conferinta de presa, potrivit News.ro.El a precizat ca pe langa acest lucru, Iasiul va pierde in anul 2018 aproximativ 15 milioane de euro, prin reducerea cotei impozitului pe venit de la 16 la 10 la suta."Sunt bani aproape furati de la noi. Aici suntem. Toate domeniile de activitate in municipiu vor suferi. S-a ajuns la fundul sacului cu bugetul de stat si s-a incercat rezolvarea problemei prin diminuarea unor surse locale.. Nu vor reusi sa multumeasca toti primarii, va ramane o masa de primari descoperita, pentru ca nu este de unde. Nu va crea solidaritate sociala intre localitati. Va aparea invidia. Este o masura subversiva de a aduce primarii la guvern ca sa ceara bani", a mai spus edilul Iasiului, Mihai Chirica.