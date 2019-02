PSD si ALDE nu cad la invoiala pe buget. La Dragnea in birou, s-a discutat ore in sir degeaba

UPDATE

Tariceanu: Fiecare are dreptatea lui

Potrivit unor surse politice citate de Mediafax, Guvernul a decis ca sedinta pentru bugetul pentru 2019 sa aiba loc vineri, avand in vedere ca Viorica Dancila nu este in Bucuresti miercuri si joi.Intre timp, luni au avut loc discutii prelungite pe buget in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, insa fara un rezultat concret.La intalnire au fost prezenti premierul Viorica Dancila, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si ministrul Muncii, Marius Budai, dar si reprezentanti ALDE, condusi de Calin Popescu Tariceanu, printre care Daniel Chitoiu si Varujan Vosganian. Printre participanti s-a aflat si presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan.Spre seara, echipa ALDE a parasit prima biroul lui Liviu Dragnea.Potrivit Digi24, partenerii de coalitie din ALDE au in continuare unele nemultumiri.La finalul intalnirii, nimeni nu a facut declaratii de presa.Marti va avea loc o noua runda de negocieri in coalitie, unde se fac si se refac calculele pentru a reusi sa aloce mai multi bani comunitatilor locale.Anterior acestei discutii, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, referitor la nemultumirile primarilor in ce priveste bugetul, ca "fiecare are dreptatea lui"."Aici, fiecare are dreptate in felul lui. Marile orase, multe au venituri consistente la bugete, unele termina cu excedente si e regretabil. Acest lucru se datoreaza faptului ca forta de munca vine sa lucreze in aceste mari orase unde platesc impozitele pe venit si in localitatile de unde provin nu platesc taxe care sa ajute comunitatile sa se dezvolte. (...) Fiecare municipalitate cand pierde bani are un sentiment de frustrare pe care il inteleg", a spus Calin Popescu Tariceanu, luni.Privind adoptarea bugetului in Parlament, vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, a precizat, luni, ca de indata ce va fi adoptat de Guvern Parlamentul va stabili calendarul."Asteptam sa fie adoptat in sedinta de guvern. Imediat cum il primim, vom stabili calendarul", a declarat Iordache pentru Digi24.Intrebat daca vor exista discutii cu UDMR, deputatul PSD a raspuns ca au fost dezbateri cu toti colegii. Referitor la obiectii din partea acestei formatiuni, Florin Iordache a raspuns ca nu stie daca exista."Nu stim (daca au obiectii - n.red.) . Sa vedem ce observatii au si ei. Astazi va fi o discutie cu dl ministru Teodorovici", a adaugat vicepresedintele PSD.Amintim ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, ca proiectul de buget va fi aprobat marti in Guvern si trimis in aceeasi zi Parlamentului