PSD sustine ca banii pentru Autostrada Iasi-Targu Mures vor avea un articol special in bugetul pe 2019

Unde-s banii pentru autostrada?

Ziare.

com

Conducerea PSD Iasi afirma luni, intr-un comunicat de presa, ca proiectul autostrazii nu a fost omis de autoritati si ca investitia figureaza in planul de dezvoltare al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)."In propunerea de buget vor fi alocate credite bugetare in valoare de 9,3 milioane lei si credite de angajament in valoare de 37,38 milioane lei. Urmatorul demers din fisa de proiect care urmeaza a fi facut este "Completarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Targu Mures - Targu Neamt", impartita in doua tronsoane: Targu Mures - Ditrau si Ditrau - Targu Neamt.Valoarea estimata a contractului este de 29,9 milioane lei fara TVA, cu o finantare asigurata in cea mai mare parte din fonduri nerambursabile, aferente perioadei de programare bugetara a UE 2014-2020", se arata in comunicatul PSD Iasi.Conducerea PSD Iasi afirma ca "autostrada va fi bugetata pentru acest an si vor fi demarate procedurile pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice"."Finantarea autostrazii Unirii va fi inclusa ca articol distinct in Legea Bugetului de Stat pe 2019. Respect preocuparea asociatiilor non-guvernamentale pentru construirea autostrazii, insa, nu pot sa nu remarc faptul ca exista tendinta de a politiza acest demers.Din pacate, se recurge la strategii de imagine specifice perioadelor de campanie. De asemenea, vom avea bugetata si soseaua de centura a Iasiului, pentru proiectare si executie. Nu lasam treburile nerezolvate. Avem datoria sa miscam lucrurile, iar aceste proiecte sa isi gaseasca finalitatea in urmatorii ani.Este prevazut in buget si un Program pilot, cu masuri pentru dezvoltarea regiunii Nord-Est" a declarat Maricel Popa, presedintele PSD Iasi.Intre timp, Guvernul a amanat pentru finalul saptamanii adoptarea bugetului pe 2019 , asta desi se vorbea ca sedinta in care se va intampla acest lucru urma sa aiba loc marti.Doi parlamentari PSD de Iasi, deputatul Silviu Macovei si senatorul Vasile Toma, au anuntat saptamana trecuta ca nu vor vota legea bugetului, daca acesta nu va contine sumele necesare pentru demararea proiectului autostrazii.La randul sau, liderul PNL Iasi deputatul Marius Bodea a afirmat ca gestul PSD de a nu prinde fonduri pentru autostrada echivaleaza cu o "declaratie de razboi" impotriva Moldovei.Sambata, primarii municipiilor Iasi, Suceava, Botosani, Piatra Neamt, Roman, Campulung Moldovenesc si Vatra Dornei, care au fondat recent Asociatia "Moldova se dezvolta", au facut apel la ceilalti primari de orase si comune, la presedintii de consilii judetene si la parlamentarii din regiune sa puna presiune pe Guvern si sa amendeze proiectul Legii bugetului de stat pe 2019.Totodata, asociatiile civice care militeaza pentru autostrada au anuntat ca vor initia proteste in perioada urmatoare, cerand alocarea urgenta de fonduri pentru demararea proiectului.