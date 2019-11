Rectificare negativa la MAI: Politistii reclama ca nu mai sunt bani pentru combustibil si nici nu li s-au platit drepturile

Foto: Facebook/Sindicatul Diamantul

"Politistul lasa politica in seama politicienilor. Salarizarea si aprovizionarea cu mijloacele muncii, in seama structurilor de suport. Politistul obisnuit are incredere ca daca el isi face treaba, si altii care sunt plasati deasupra lui sau in spatele lui, in sistemul slujitorilor statului, isi fac treaba. Increderea asta a inceput totusi sa se erodeze de o bucata de timp.Vedem politicieni care si-au facut o practica sa ne conteste drepturi traditionale si nu prea mai vedem politicieni care sa fie ingrijorati de lipsurile cu care se confrunta serviciul public de politie. Vedem o adevarata coalitie a structurilor de suport in scopul de a ne lipsi de sau de a ne diminua drepturi salariale recunoscute deja de legiuitor", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Sindicatului Politistilor din Romania "Diamantul" , semnata de presedintele Ionut Popovici.Conform sursei citate, politistii au mai multe nemultumiri legate de rectificarea bugetara pusa in dezbatere publica marti de Ministerul Finantelor, printre care si modul in care sunt alocati banii pentru plata pensiilor civile contributive sau pentru salariile "exagerate" din primarii sau din Sanatate, care "au explodat" in timpul fostelor guvernari PSD."(...) S-au luat bani de la educatie (copii), transporturi (drumuri), MAI (siguranta cetateanului). Se pompeaza in salarii, pensii, faimosul program PNDL pentru primarii. Se mai duc si prin alte parti, mai putin relevante.Acum sa ne uitam in curtea noastra, la MAI. Unde s-au gasit 1,1 miliarde lei, necheltuiti. Nu stim clar pentru ce erau destinati initial. O intrebare legitima pe care ne-o punem este daca nu cumva, acesti bani puteau fi folositi mai intelept, in interiorul MAI.Hai sa facem o comparatie asa, la ochi. S-au luat bani sa se dea in alta parte pentru plata pensiilor. Dar oareUnde este recalcularea pensiilor militare in raport de majorarea salariului/ soldei de functie la 1450 lei, cf HG 1/2017?Alti bani se iau si se dau pentru plata salariilor in primarii si in sanatate. Dar plata salariilor noastre este mai putin importanta?Nu trebuie uitat ca in timp ce salariile unor categorii privilegiate au explodat, salariile noastre inca se calculeaza prin raportate la VRS 197, 33 lei si ne cresc in transe, conform unui grafic stabilit de Legea 153 din 2017", reclama Sindicatul Diamantul.O foarte mare nemultumire este legata si de programul PNDL, catre care merg in continuare bani de la buget."OK. Dar cum e cu finantarea serviciului public national de politie?Stie cineva daca ministrul Vela sau Directia Logistica au dat vreun ordin, infractorilor, sa isi reduca activitatea pana se rezolva pana de combustibil in MAI?", intreaba ironic presedintele Sindicatului Diamantul.C.B.