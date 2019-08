Rectificarea bugetara a fost publicata in Monitorul Oficial

Ziare.

Potrivit actului normativ, veniturile bugetului de stat se majoreaza, pe sold, cu 2,264 miliarde lei iar cheltuielile cu 736,9 milioane lei credite de angajament si cu 298,9 milioane lei credite bugetare. Deficitul scade cu 1,965 miliarde de lei.Sumele defalcate din TVA pentru finantarea bugetelor locale se majoreaza cu 2,9 miliarde de lei.La Bugetul asigurarilor sociale de stat veniturile scad cu 1,442 miliarde lei iar cheltuielile cresc cu 1,482 credite de angajament si 1,4454 miliarde de lei credite bugetare.Bugetul asigurarilor pentru somaj are prevazute venituri in crestere cu 834,3 milioane lei si cheltuieli cu 144,5 milioane lei (credite de angajament) si 655 milioane lei (credite bugetare).Guvernul a aprobat luni prima rectificare bugetara din acest an.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, in context ca proiectul de rectificare bugetara asigura plata integrala a salariilor, pensiilor si a proiectelor de investitii si nimeni nu trebuie sa-si faca niciun fel de griji."Prima rectificare bugetara din acest an este una pozitiva. Produsul Intern Brut a depasit, in premiera, pragul de 1.000 de miliarde de lei si s-a majorat cu 9 miliarde de lei fata de estimarea initiala. Cresterea economica pe primul trimestru 2019 a fost de 5% fata de trimestrul I din 2018. S-a vazut in mod foarte clar in datele macro ca, acolo unde Guvernul a luat o serie de masuri, cifrele arata acest lucru. Va dau cateva exemple: constructiile - cu o crestere de 6,6%, in servicii o crestere de 5,7%, in agricultura, de peste 3%. Deficitul bugetar in mod clar nu este in pericol, desi am auzit unele discutii in ultima perioada.Proiectul de rectificare bugetara prevede respectarea tintei asumate de 2,76% a deficitului bugetar pentru intreg anul si s-a facut acest lucru avand in vedere si pastrarea echilibrelor macroeconomice si pastrarea increderii investitorilor. Rectificarea bugetara asigura plata in intregime a salariilor, pensiilor si, desigur, sumele pentru proiectele de investitii aflate in derulare - speram noi ca se vor incepe pana la final de an - si care vor necesita si plati aferente", a spus Teodorovici.