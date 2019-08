Rectificarea bugetara: Guvernul taie bani de la Sanatate, Educatie si Transporturi. Da in plus la SRI si Presedintie

Ce ministere pierd la rectificare

Cine primeste bani in plus

Rectificarea, anunta Digi 24, este negativa.In conditiile in care datele financiare oficiale la 6 luni arata un deficit bugetar de 20 de miliarde de lei, adica 1,94% din PIB, pentru pastrarea tintei asumate de deficit (2,76% din PIB la final de an) mai multe ministere-cheie, printre care Transporturi, Educatie si Sanatate, pierd bani.In schimb, serviciile de informatii, cu exceptia STS, vor primi bani in plus la rectificarea bugetara."Daca va ramane asa, nu se va bucura de sustinerea noastra", a declarat vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian pentru Digi24.ro, dupa ce ALDE a participat - prin C.P. Tariceanu si Daniel Chitoiu - la elaborarea bugetului pe 2019 si l-a votat fara obiectii.la rectificarea bugetara, aproape 3 miliarde de lei, adica mai bine de 20% din buget.Motivul acestei taieri tine de neindeplinirea planurilor de investitii. Mai exact, in primele 6 luni, Ministerul Transporturilor a cheltuit doar 30% din buget.Ministerul Educatiei pierde la rectificare 2 miliarde de lei, pentru ca nu a fost finantat un program din fonduri europene in acest an, cel privind tablele interactive.Si de la Ministerul Sanatatii sunt taiati 400 de milioane de lei.De la STS vor fi luati 70 de milioane de lei.- Administratia Prezidentiala primeste 9,5 milioane de lei- SRI obtine la rectificarea bugetara 390 de milioane de lei- SIE primeste 46 de milioane de lei- SPP va avea cu 42 de milioane de lei mai mult.Citeste mai multe despre Rectificare bugetara negativa: Infrastructura, Educatia si Sanatatea pierd aproape 6 miliarde pe Curs de Guvernare