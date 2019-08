Cine a vazut rectificarea bugetara? Nici macar institutiile care trebuie sa emita avizele obligatorii pana luni

Teodorovici a dat vina pe CSAT pentru intarziere

Rectificarea nu a ajuns la CES si Consiliul Fiscal

La Ministerul de Finante....liniste deplina

Primarii asteapta cu sufletul la gura rectificarea

ALDE nu sustine rectificarea bugetara pentru care PSD nici nu i-a consultat

Au mai ramas trei zile pana la adoptarea rectificarii bugetare, dintre care doua sunt zile de weekend, iar proiectul nu a fost publicat nici pana la aceasta ora pe site-ul Ministerului de Finante.Mai mult, documentul nu a ajuns inca nici la institutiile care trebuie sa emita avizele obligatorii: Consiliul Economic si Social si Consiliul Fiscal.Asadar, rectificarea bugetara, asteptata cu mare interes de institutii cheie ale statului, care au nevoie sa stie cum isi vor planifica bugetul pentru perioada ce a mai ramas din acest an, reprezinta momentan o necunoscuta.Au aparut pana acum doar informatii pe surse, potrivit carora Guvernul taie bani de la Sanatate, Educatie si Transporturi si da in plus la SRI si Presedintie Initial, ministrul Teodorovici a spus ca rectificarea bugetara va fi gata pana pe 31 iulie . Ulterior, a amanat termenul dand vina pe CSAT, care a avut sedinta "putin mai intarziata"."Sedinta CSAT a fost putin mai intarziata, nu comentez de ce, fapt pentru care, implicit, s-a amanat si data la care aceasta rectificare va fi pe masa Guvernului.", a spus Teodorovici.Nu se stie insa daca planificarea va fi respectata, tinand cont ca rectificarea a obtinut pana acum doar un singur aviz din cele trei obligatorii, cel de la CSAT.Pentru ca rectificarea bugetara sa ajunga pe masa Guvernului trebuie sa primeasca trei avize obligatorii: de la CSAT, pentru institutiile cu atributii in domeniul securitatii nationale, de la Consiliul Economic si Social (CES) si de la Consiliul Fiscal. Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a avizat, marti, propunerile de rectificare bugetara pentru institutiile cu atributii in domeniul securitatii nationale, in anul 2019.Au mai ramas asadar de dat avizele din partea CES si Consiliului Fiscal.Plenul Consiliului Economic si Social are programata pentru luni o sedinta extraordinara pentru a aviza rectificarea bugetara, dar documentul inca nu a ajuns la institutie."Luni e sedinta extraordinara la ora 13:00. Doar rectificarea este pe ordinea de zi. Nu s-a dat aviz pana acum, pentru ca nu a ajuns proiectul", au declaratNici la Consiliul Fiscal nu a ajuns rectificarea bugetara, astfel ca momentan nu se stie cand va fi organizata sedinta pentru a aviza documentul."Pana acum, nu am dat aviz. Va fi dat cand vom primi toate documentele. Noi stam in stand-by. Asteptam sa vedem ce se hotaraste. Nu s-a pus nici pe site, asteptam", au declarat, la randul lor, surse din Consiliul FiscalAm incercat sa aflam de la Ministerul de Finante cand va fi pusa rectificarea bugetara in dezbatere pe site.Asadar, am incercat vineri si la biroul de presa al institutiei, unde am primit urmatorul raspuns: "Nu stiu ce sa va spun, nu m-a informat nimeni. Am vazut din presa ca s-ar vehicula ca saptamana viitoare. Nu am nici cea mai mica idee. Suntem de la biroul de presa, dar nu avem aceasta informatie. Mai incercati la domnul ministru, chiar nu stiu ce sa va spun".Ulterior, ni s-a spus sa luam legatura cu consilierul ministrului de Finante, Stefania Manole.Insa nici de aceasta data nu am obtinut un raspuns clar. "Promit sa va anunt de indata ce exista aceasta intentie", ne-a declarat Stefania Manole, intrebata cand va fi publicata rectificarea pe site-ul Ministerului de Finante.Rectificarea bugetara este asteptata cu sufletul la gura de edilii din tara, care spun ca in cazul in care nu le va fi suplimentat bugetul, multe primarii risca sa intre in faliment.In luna iunie, premierul Viorica Dancila le-a promis primarilor ca banii care nu au fost alocati pe primele trei luni ale acestui an vor fi recuperati la rectificarea bugetara "Banii pe primele trei luni ale anului vor fi recuperati la rectificarea de luna viitoare sau cand va fi rectificarea bugetara. Asta este cel mai important aspect si avem si angajamentul doamnei prim-ministru ca vor da un comunicat de presa in acest sens", spunea in luna iunie Robert Negoita, presedinte al Asociatiei Muncipiilor din Romania (AMR) si primar al Sectorului 3.De atunci, primarii au fost chemati in mai multe randuri la discutii cu ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, discutii de la care insa nu au plecat multumiti de promisiunile primite. Mai mult, au spus ca au primit doar vorbe goale, vorbe in vant ALDE a avertizat, joi, Guvernul ca nu sustine rectificarea bugetara in actuala forma. Mai mult, formatiunea ii critica pe social-democrati ca, desi miercuri era programata o intalnire a coalitiei pentru a discuta pe aceasta tema, ea nu a mai avut loc.In schimb, spune purtatorul de cuvant ALDE, Varujan Vosganian, formatiunea nici macar nu cunoaste forma exacta a proiectului de rectificare bugetara, ci doar informatiile aparute in presa, pe surse."Ieri ar fi trebuit sa avem o sedinta de coalitie sa discutam din nou despre proiectul de rectificare bugetara si asta nu s-a intamplat. In schimbVedem ca se taie fonduri de la investitii, sanatate, educatie, cultura, justitie (instante judecatoresti) si se adauga, in schimb, la bugetele serviciilor. Vedem ca nivelul incasarilor la buget este sub cel prognozat la adoptarea bugetului de stat pe anul 2019", se arata intr-un comunicat ALDE transmis Ziare.com.Varujan Vosganian avertizeaza ca, in cazul in care rectificarea bugetara ramane in forma existenta acum, ALDE nu si-o va asuma."Noi, cei din ALDE, am spus si repetam ca dorim sa se mentina deficitul bugetar sub 3% din PIB, si, de asemenea, sustinem alocarea de fonduri cu prioritate la obiectivele de investitii din infrastructura mare, precum si la investitiile in derulare la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv asigurarea cofinantarii pentru proiectele cu finantare europeana, asa cum au fost asumate la adoptarea bugetului de stat pe anul in curs.Asteptam ca ministrul de Finante sa prezinte masuri pentru a rezolva problemele pe care le-am ridicat la precedenta discutie.", mentioneaza purtatorul de cuvant al ALDE.