Saptamana plina in Parlament: Incep dezbaterile la bugetul pe 2019, puternic criticat de Opozitie

Deficit mai mare cu 1,3 miliarde lei

Eroare de 100 de milioane de lei in noul proiect de buget?

PNL: Bugetul e falsificat si risca sa bage Romania in blocaj si recesiune

PMP are 2.500 de amendamente la proiectul de buget

Ponta: Bugetul este fake

Ziare.

com

Apoi, incepand cu, sunt programate sedinte comune ale comisiilor de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului pentru examinarea, avizarea si depunerea avizelor la Comisiile pentru buget, finante si banci. In acelasi timp, vor avea loc si dezbateri generale in cadrul Comisiilor pentru buget, finante si banci.De, panavor avea loc dezbateri in cadrul Comisiilor pentru buget, finante si banci cu ordonatorii principali de credite si elaborarea rapoartelor asupra Legii bugetului.este asteptata depunerea rapoartelor.Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului stabilesc,, timpii de dezbatere in plen.este programata sa se desfasoare sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru dezbaterea si adoptarea Proiectului Legii bugetului de stat si a Proiectului Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, dezbaterile generale si dezbateri pe anexe.asupra bugetului in plenul Camerelor reunite.Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a afirmat ca proiectul bugetului pe 2019 a fost transmis intr-un cadru neconstitutional catre Parlament si acuza Guvernul ca incalca in mod deliberat Constitutia pentru a castiga timp.In noul proiect de buget, adoptat vineri de guvern si publicat noaptea tarziu de Ministerul Finantelor Publice (MFP) deficitul bugetar este cu 1,3 miliarde de lei mai mare decat in varianta initiala, cea publicata la 31 ianuarie."Bugetul de stat se stabileste la, iar la, cu un", scrie in proiectul de buget publicat vineri seara, 8 februarie, pe site-ul Finantelor.In schimb, in proiectul publicat joi 31 ianuarie, veniturile erau in suma de 164.727,9 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 254.115,1 milioane lei credite de angajament si in suma de 199.584,7 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 34.856,8 milioane lei.Astfel,, veniturile reduse cu 184,5 milioane de lei, iar cheltuielile au fost crescute cu 4,62 miliarde de lei cele pe credite de angajament si cu 1,1155 miliarde de lei cele pe credite bugetare.Claudiu Nasui, liderul deputatilor USR, a analizat noul proiect de buget si a descoperit o eroare de calcul de 100 de milioane de lei. "Nu o sa va vina sa credeti, dar au gresit cifrele. Am descoperit o greseala de 100 de milioane de lei. Daca ne uitam atent la cifre, vedem ca e o neconcordanta intre anexe. Nu va plictisesc cu date tehnice si numere de anexa, dar daca insumam toti ordonatorii de credite din bugetul de stat, atunci ajungem la cheltuieli totale de 200.800.173 mii lei.Pe cand in buget efectiv apar 200.700.173 mii lei. Adica o diferenta de 100 de milioane de lei. Multisor", a scris pe Facebook Claudiu Nasui.Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca bugetul de stat pe 2019 este unul falsificat si risca sa bage Romania in blocaj si in recesiune economica Acesta sustine ca investitiile promise de Guvern, la nivelul de 4,8% din PIB, "nu sunt altceva decat o minciuna fara margini, adica proiectarea unor cheltuieli fictive si un tertip pentru acoperirea unor gauri generate de incapacitatea de a realiza venituri la bugetul de stat".Pe de alta parte, liberalul considera "cu totul inadmisibil" ca Guvernul sa realizeze bugetul de stat pe o crestere de 5,5%, in conditiile in care Comisia Europeana estimeaza doar 3,6%."Acelasi decalaj abrupt fata de realitate este si in ceea ce priveste inflatia, care a ajuns in 2018 de la 3,7% prognozat la 4,63% in realitate, pentru ca acum Guvernul PSD-ALDE sa o estimeze in acest an la 2,8%", adauga Danca.In acest context, Partidul National Liberal va inainta in Parlament o serie de amendamente.Liderul PMP, Eugen Tomac, a anuntat, duminica, pe Facebook, ca a terminat pregatirea a 2.500 de amendamente la Legea bugetului de stat , acestea fiind "inspirate din promisiunile PSD". El sustine ca proiectul de buget este "o catastrofa marca Dragnea".Potrivit lui Tomac, guvernul trebuie sa aloce bani pentru crese si gradinite, pentru ambulante, dar si pentru infrastructura: centura capitalei, autostrada Bucuresti - Brasov, autostrada Iasi - Targu Mures."Trebuie sa alocam bani pentru gazificarea Romaniei. Este inadmisibil ca in secolul XXI sa avem in Romania orase si comune care nu sunt racordate la retelele de gaze. Acesta este bugetul catastrofa marca Dragnea", a adaugat Tomac.Totodata, vicepresedintele PMP, Ionut Simionca, a afirmat ca site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nu poate fi accesat, fiind astfel o piedica majora in formularea de amendamente legate de dezvoltarea locala.Si liderul Pro Romania, fostul premier Victor Ponta, critica proiectul bugetului de stat pe 2019 pe care il considera un "fake" Ponta sustine ca a identificat opt puncte "care fac acest proiect sa nu fie serios".Presedintele Pro Romania a dat ca exemplu cresterea economica, pe care analistii au prognozat-o la cel mult 3,8% si nu 5,5%, care este proiectia pe care s-a construit acest buget.Un alt punct asupra caruia Pro Romania atrage atentia este anularea rambursarii TVA pe 2018, intrucat banii pentru acest lucru nu ar fi prevazuti in buget. Ponta a atras atentia si asupra deficitului bugetar prevazut in buget, sustinand ca aceasta suma inseamna "cresteri pentru finantarea acestui deficit, pe care Guvernul nu le-a prevazut".