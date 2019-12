Senatorul Romascanu spune ca PSD nu va bloca bugetul in Parlament

Ziare.

Declaratia vine in contextul in care premierul Ludovic Orban a declarat ca este vitala adoptarea legii bugetului de stat pana pe 31 decembrie si daca se va constata "pericol de tergiversare", exista si varianta de a decide angajarea raspunderii pe acest proiect."Va asigur ca PSD va avea o abordare extraordinar de corecta si normala pentru un buget. Nu vom veni cum a venit PNL-ul cu mii si mii si mii de amendamente create prin softuri pe Internet si USR-ul la fel, doar pentru a ne bloca bugetul. Nu, noi vom veni cu amendamentele pe care le consideram necesare, vom fi foarte prompti in a negocia si a ne sustine toate propunerile de amendamente si vom merge cat de repede se poate cu adoptarea unui buget in Parlament.", a afirmat Romascanu pentru RFI Romania.El a mai spus ca bugetul pe 2020 ar putea fi adoptat in Parlament pana la sfarsitul acestui an, daca premierul va discuta cu toti liderii din Parlament, pentru stabilirea unui calendar.Citeste mai multe despre Lucian Romascanu: PSD nu va bloca bugetul in Parlament, va avea o abordare corecta pe site-ul RFI Romania