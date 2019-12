Sindicalistii sustin ca bugetul Sanatatii a fost taiat cu 23%. Ministrii PNL arata ca de fapt a crescut fata de anul trecut

Ziare.

"In conditiile in care toate tarile europene aloca resurse mai mari pentru sanatate, Romania, desi se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana la alocatii bugetare pentru sanatate scade bugetul dramatic, cu aproape 23 la suta bugetul pentru anul 2020. Indiferent de unde vor fi taiati acesti bani, va fi afectat tot sistemul, indiferent ca vorbim aici de medicamente, fie ca vorbim de programe nationale de investitii sau de drepturile salariale ale angajatilor, niciuna dintre variante nu este convenabila. Sa nu uitam ca Guvernul Orban a promis accelerarea procesului de constructie a sialelor regionale, unde trebuie bani importanti", a declarat, pentru Mediafax, prim-vicepresedintele Sanitas, Iulian Pope.Sindicalistul mai spune ca anul viitor va fi un buget mai mic fata de 2019, in conditiile in care anul acesta nu au fost suficienti bani si acuza ca Guvernul directioneaza banii catre "toate serviciile militarizate".In schimb, ministrii Sanatatii Victor Costache si Finantelor Florin Citu din Guvernul Orban au explicat marti seara, la Digi24, ca, in realitate, bugetul total pentru Sanatate creste, banii care par lipsa "si chiar ceva in plus" urmand sa ajunga direct in bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.Florin Citu a asigurat si ca toti banii din contributiile cetatenilor vor ajunge de asemenea la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, iar in ce priveste alocarile marite in cazul bugetelor serviciilor de informatii, ministrul Finantelor a spus ca a dat minim fata de ce i s-a cerut.A.S.