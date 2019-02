Solutia lui Ciolos la criza bugetului: Alegeri anticipate

Ziare.

"Cand creezi impredictibilitate prin modificari frecvente ale Codului Fiscal si prin masuri care descurajeaza investitiile, apoi vii si suprataxezi bancile sau suprataxezi chiar si companii de stat, rezultatul este ca nu mai investesti, bancile nu mai pot sa dea credite, trebuie sa plateasca taxe mai mari, se blocheaza economia si de asta - am mai spus lucrul acesta, poate sa surprinda pe unii -, din punctul meu de vedere, solutia este schimbarea Guvernului, alegeri anticipate, relegitimarea unor forte politice in Parlament, care sa vina cu un plan de redresare a economiei, ca sa nu fie prea tarziu.Suntem intr-o criza bugetara (...), putem evita criza economica inca", a spus Ciolos, luni seara, la Digi24.In opinia sa, trebuie sa se treaca de la modelul economic bazat pe consum la unul axat pe investitii, ca sa poata fi platite pensiile si salariile."Eu cred ca nu ar trebui sa fie cazul sa reducem pensiile si salariile si noi nu am avea in vedere sa reducem pensiile si salariile, daca s-ar putea lua la timp niste masuri prin care sa creasca investitiile, sa cream locuri de munca, locuri de munca bine platite, oprim hemoragia aceasta de forta de munca din Romania care pleaca in exterior", a afirmat Ciolos.Potrivit acestuia, cu cat situatia "dificila" se prelungeste, cu atat va fi mai greu de redresat. "Inca putem evita criza economica si putem corecta aceasta criza bugetara daca am face infuzie de fonduri de investitii, in primul rand, sa incurajam investitiile private, creand predictibilitate in mediul economic (...), apoi, asigurand absorbtia fondurilor europene", a spus Ciolos.Fostul premier este de parere ca Guvernul are o retorica antieuropeana."Daca se depaseste deficitul bugetar, exista riscul ca Romania sa intre in procedura de deficit excesiv, care se poate duce pana la blocarea fondurilor europene (...) . Faptul ca inca nu avem buget afecteaza inclusiv companii care vor sa investeasca, dar nu stiu pe ce se bazeze", a adaugat Ciolos.Propunerea lui Ciolos pentru anticipate vine in ziua in care PSD si ALDE nu au cazut la invoiala pe buget. La Dragnea in birou, s-a discutat ore in sir degeaba