Suntem pe locul I in UE la bani luati din taxe si dati bugetarilor. Citu: PSD-ALDE cumpara voturi cu banii dvs (Grafic)

"Romania este a doua cea mai saraca tara din UE cu cea mai proastra infrastructura. Ce a facut PSD+ALDE cu banii incasati de la dumneavoastra prin taxe, impozite, amenzi etc? I-a dat pe salariile bugetarilor.Romania aloca CEL MAI MARE PROCENT IN UE, da in UE, din TOATE veniturile incasate la buget pentru salariile bugetarilor. Adica da cel mai mare procent din venituri pe cheltuieli neproductive.Situatia s-a inrautatit in 2018 cand acest procent a crescut de la 29,8% la 32,6%", scrie pe Facebook Florin Citu, care adauga ca odata cu aceasta "performanta" PSD-ALDE a venit si cu OUG 114, supraacciza, supraimpozitare contracte part-time, TVA deflacat sau taxa pe stalp II."Structura bugetului pe care Dancila si Теодорович (Eugen Teodorovici, ministrul de Finante) nu vor sa si-l asume arata clar ca PSD-ALDE se folosesc de banii dumneavoastra in scop pur electoral - cumpara voturi.Cele mai mari salarii din economie sunt la stat. Cel mai mare procent din veniturile bugetare din UE se duc pe salariile bugetarilor. Ajunge! Nu va mai bateti joc de banii romanilor din sectorul privat", a mai scris senatorul liberal.Acesta promite ca PNL va introduce criterii de competenta in aparatul public, dar va si face restructurari semnificative, folosind tehnologia si informatizarea.