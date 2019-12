Tara care a aprobat un buget de 938 miliarde de dolari pentru anul 2020

Ziare.

com

Este al optulea an consecutiv cand cea de-a treia economie a lumii a intocmit o proiectie de buget record, reflectand si o crestere a cheltuielilor cu apararea, intrucat Tokyo isi propune sa imbunatateasca capacitatile in domenii noi, cum ar fi spatiul si ciberspatiul.Planul de cheltuieli pentru anul financiar care incepe cu luna aprilie a fost de peste 100 de trilioane yeni pentru al doilea an consecutiv, incluzand cheltuieli cu sistemul medicale, a pensiilor publice si a altor asigurari sociale. Guvernul va largi domeniul de invatamant gratuit.In cadrul unei conferinte de presa, dupa ce Cabinetul a aprobat bugetul, secretarul sef al cabinetului, Yoshihide Suga, a solicitat intelegere din partea populatiei in ceea ce priveste marimea bugetului."Veniturile suplimentare din majorarea impozitului pe consum vor fi utilizate cu masurile de securitate sociala, in timp ce societatea imbatranita necesita cheltuieli aferente", a explicat Suga.Pe baza estimarii guvernului ca economia Japoniei va creste cu 2,1% in anul fiscal 2020, veniturile fiscale sunt estimate la un nivel record de 63,51 trilioane yeni, incluzand venituri mai mari din impozitul pe consum - pana la 1,02 trilioane yeni comparativ cu bugetul initial pentru anul fiscal 2019.Cota de impozitare a consumului a fost majorata dupa ce masura a fost amanata de doua ori.Unii economisti din sectorul privat intervievati de Kyodo News au aratat ca estimarea privind veniturile fiscale se bazeaza pe o prognoza de crestere economica "prea optimista".