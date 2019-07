"Tensiuni in coalitie? ALDE nu e de acord cu propunerile pentru rectificare. PSD se lauda ca are bani"

Tariceanu cere solutii pentru a nu se taia din bani

Imbunatatirea colectarii veniturilor si intreprinderea de masuri de diminuare a evaziunii fiscale.

Reducerea cheltuielilor neecomunicoase cu aparatul administrativ supra dimensionat la nivelul administratiei centrale de stat, al agentiilor si autoritatilor finantate prin bugetul de stat.

Reducerea numarului functiilor de conducere in cadrul ministerelor, agentiilor si autoritatilor

Reducerea cheltuielilor neecomunicoase cu bunurile si serviciile

Extinderea sistemului de achizitii centralizate pentru toate entitatile din subordinea ordonatorilor principali de credite

Reorganizarea si descentralizarea agentiilor si autoritatilor din cadrul ordonatorilor principali de credite care sa duca la debirocratizare si reducerea costurilor

PSD se lauda ca are bani

Ziare.

com

Dupa sedinta coalitiei de luni dimineata, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis printr-un comunicat ca este nemultumit de reducerea sumelor pentru ministerele Transporturilor, Educatiei si Sanatatii, precum si de taierea banilor pentru investitii.Si cei de la PSD au emis un comunicat dupa discutiile pe tema rectificarii, in care spun doar ca s-a constatat ca exista fonduri necesare pentru plata pensiilor si salariilor. Nicio vorba insa despre nemultumitile celor de la ALDE.Potrivit comunicatului transmis, Tariceanu a cerut, in cadrul sedintei coalitiei de guvernare de luni, identificarea unor solutii pentru a nu se ajunge la aceste taieri de fonduri.Liderul ALDE, precizeaza comunicatul, a venit si cu cateva propuneri pentru cresterea veniturilor bugetare, cum ar fi reducerea cheltuielilor cu aparatul administrativ supra dimensionat sau reducerea numarului functiilor de conducere in cadrul ministerelor:Totodata, Tariceanu a cerut sa fie prioritizate cheltuielile bugetare catre investitiile in derulare, la nivel central si local, si sa fie alocate fonduri catre investitiile mari de infrastructura asumate la adoptarea bugetului pe anul 2019.In comunicatul celor de la PSD, se precizeaza ca au existat discutii pe tema rectificarii bugetare si ca s-a constatat ca exista fonduri necesare pentru plata pensiilor si salariilor. Niciun cuvant insa despre nemultumirile partenerilor de la ALDE."Un alt subiect aflat pe agenda de lucru a Coalitiei PSD-ALDE a fost cel referitor la viitoarea rectificare bugetara la care lucreaza Ministerul de Finante. Astfel, in urma discutiilor de astazi, s-a constatat ca sunt asigurate fondurile necesare pentru veniturile populatiei, referindu-ne aici la salarii si pensii (inclusiv cresterea punctului de pensie de la 1 septembrie).Totodata, viitoarea rectificare bugetara va pune un accent deosebit pe investitiile nationale, dar si pe celede ordin local, o prioritate majora a Guvernului", se arata in comunicatul PSD.Initial, ministrul de Finante Eugen Teodorovici anuntase ca rectificarea bugetara va fi gata pana pe 31 iulie Ulterior, el a spus ca ar putea fi aprobata in august, din lipsa de timp."Aprobarea in Guvern tine de pasul de trecut cu CSAT. Sedinta va fi in 30 iulie, ceea ce inseamna ca rectificarea nu va avea loc pe 31 iulie, pentru ca mai sunt pasi, Consiliul Fiscal, CES. Poate urmatoarea saptamana", a spus ministrul.