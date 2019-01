Teodorovici: Cand vine Parlamentul din vacanta va gasi proiectul de buget

Ziare.

"Cand vine Parlamentul din vacanta va gasi proiectul de buget realizat, propus. Am facut calcule, estimari. Stiti ca suntem o coalitie la guvernare, este normal ca acest proiect sa se discute. Noi, Finantele, am terminat partea de buget. Urmeaza aceasta discutie la nivelul Coalitiei. Atunci cand toate lucrurile sunt convenite, se afiseaza public. Nu este niciun fel de problema in a finanta ceea ce inseamna zi de zi - ministere, agentie, salarii, investitii. Am avut discutii cu ministerele - stiu cum au de procedat", a spus, Eugen Teodorovici, sambata dimineata, intr-o emisiune la Antena 3.Bugetul este construit cu un PIB de 1.022,5 miliarde de lei (221,5 milioane de euro), osi un, potrivit ministrului Finantelor.De asemenea, bugetul este construit pe o, in conditiile in care in noiembrie a fost de 3,43%, un, in conditiile in care, in prezent, este de peste 4,67 lei, si o crestere a numarului mediu de angajati de 3,8%.Parlamentul isi reia activitatea de la, fiind in vacanta de la finele anului trecut."Toate cheltuielile prevazute pentru intregul an, de la salarii si pensii si bani pentru investitii sunt asigurati nu inseamna ca luna ianuarie nu va fi prinsa in anul 2019 (in bugetul pentru 2019 - n.red.) ", a mai spus Teodorovici.