Teodorovici crede ca e posibil ca bugetul sa fie retrimis Parlamentului: Asta este dragostea de tara

Ziare.

com

"Daca noi in acest an avem plus 50 de miliarde de lei pentru investitii, cum sa spui ca neglijam? Daca educatia in acest an are 47% mai mult ca buget decat anul trecut? Noi ne-am angajat cu sindicatele din educatie ca vom creste fata de anul trecut cu 15% si cresterea este de 47% pentru educatie, la sanatate cu 12%.Este prima oara cand sanatatea are acoperita intreaga finantare pe cele 20 si ceva de programe de sanatate. Sincer, chiar nu inteleg care sunt argumentele. Macar sa vad si eu un argument, la fila nu stiu care, la capitolul cutare...", a spus Teodorovici.Intrebat daca a vorbit cu presedintele Iohannis pe marginea bugetului, seful de la Finante a raspuns: "Nu am vorbit, pentru ca nu a sunat"."Eu cred ca atunci cand e ceva neclar, eu asa am procedat de fiecare data, intreaba-l, pentru ca noi postam pe site, sunt date publice, eu nu am avut undeva inchis bugetul. In Parlament se stia foarte clar cu ce s-a mers, in comisii, totul a fost public. Nu s-a umblat pe ascuns.Daca erau neclaritati, foarte bine, nu domnia sa, ca poate e prea sus, dar un consilier al domniei sale poate sa ma sune, are telefonul meu mobil, oricand: "Uite Eugen vreau asa, nu mi-e clar aici, care sunt argumentele?" Ca sa pot sa dau o explicatie. Daca nu sunt intrebari inseamna ca totul este foarte clar. (...) Dar la felul in care declara domnia sa, ma astept sa il dea inapoi", a mentionat Teodorovici.El sustine ca in cazul in care se va intampla acest lucru, va urma o discutie in Guvern, pentru a vedea exact la un astfel de scenariu ce este de facut, "pentru a nu bloca investitiile"."Intr-o astfel de situatie, bugetul se intoarce in Parlament si acolo decizia Parlamentului se va lua foarte repede si se va retrimite presedintelui forma pe care deja am votat-o. Probabil, daca maine se trimite presedintelui pentru promulgare, cred intr-o zi, doua maxim, se retrimite in Parlament, cel tarziu miercuri este in Parlament bugetul, in cazul in care vrea sa il retrimita.Noi, in Parlament, probabil intr-o zi doua ne mobilizam, analizam care este argumentul adus de presedinte, dam un vot final si dupa ce ajunge din nou la presedinte, are legal cele 20 de zile pana cand promulga un act, dar nu mai are voie sa mai faca niciun fel de retrimitere in Parlament", a explicat Teodorovici.Ministrul a atras atentia ca poate exista si o alta varianta, "prin care alti vitregi, cum ii stim foarte bine, PNL sau USR, vor ataca la Curtea Constitutionala pe motive inventate sau inchipuite de ei"."Asta este dragostea de tara, va dati seama. Cum poti sa spui ca e un buget care neglijeaza investitiile, partea sociala, cand efectiv au crescut aceste cheltuieli alocate? Problema noastra principala de care trebuie sa avem grija este modul in care ministerele vor trece la lucru de saptamana viitoare si sa inceapa sa isi cheltuie banii pe acele proiecte mari de transport, de spitale, de ce au ei de facut in scoli, in gradinite.Bani exista. (...) Nu-mi doresc ca la rectificare sa mai avem sume pe care sa le realocam intre ministere. Si mai mult, cred ca maine, luni, o sa plece catre ei o solicitare, un model tip, pe baza caruia fiecare ministru in parte, cand vrea sa faca deschiderile lunare, sa faca plati, trebuie sa ne spuna noua la Finante pe ce se duc banii, concret, detaliat", a adaugat Eugen Teodorovici.Presedintele Klaus Iohannis considera ca bugetul propus de PSD-ALDE, adoptat vineri de Parlament, arata "dispretul total" al coalitiei majoritare fata de asteptarile romanilor, "care vor o guvernare responsabila si credibila"."La nivelul Executivului, insa, lucrurile sunt complet diferite fata de ceea ce isi doresc cetatenii, iar acest buget reprezinta cel mai elocvent exemplu al unei guvernari care amaneteaza viitorul romanilor", preciza pe 15 februarie Administratia Prezidentiala.