Teodorovici ii da replica lui Iohannis care considera ca bugetul e exagerat de optimist: Daca nu indraznesti mai mult, nu ai cum sa schimbi

Asadar, Teodorovici spune ca Guvernul, fiind politic, este indreptatit sa aiba o politica indrazneata."E un guvern politic, are dreptul sa aiba o astfel de politica indrazneata. Daca nu indraznesti mai mult, nu ai cum sa schimbi, nu ai cum sa reduci aceasta diferenta intre noi si alte state la care ne raportam zi de zi.Este corect ca un guvern sa isi doreasca si sa indrazneasca mai mult. Daca noi ne dorim sa facem mai repede si mai bine lucrurile in aceasta tara, daca avem sume alocate pentru aceste proiecte, de ce sa fim criticati?", a spus ministrul de Finante, intr-o interventie telefonica la Antena3.Totodata, Eugen Teodorovici ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa isi argumenteze criticile aduse bugetului cu cifre."Este o declaratie pentru campania electorala, pe care presedintele a inceput-o de ceva timp. E clar aceasta intentie a presedintelui de a duce totul intr-o zona politica. Este obligatoriu sa prezinte argumente foarte clare, cu cifre", a completat Teodorovici.Intrebat ce se intampla daca seful statului nu promulga cat mai repede bugetul pe 2019, ministrul de Finante a scos la inaintare alocatiile copiilor, alocatii pe care PSD s-a tot laudat in aceste zile ca le-a marit. Asta desi ele au crescut in urma unui amendament propus de PNL si votat de Parlament la Legea bugetului. "Pot aparea blocaje. De la alocatiile pentru copii, pana la investitii, dar si ca imagine pe tara", a spus Teodorovici.De altfel, si premierul Viorica Dancila l-a somat in sedinta de guvern de marti pe seful statului sa promulge cat mai repede bugetul, afirmand ca de el depinde daca alocatiile cresc de la 1 martie. "Sper ca domnul presedinte va promulga cat mai rapid Legea bugetului de stat, in asa fel incat la 1 martie sa fie platite alocatiile marite pentru copii. Adoptam azi OUG care ne va permite acest lucru.Dupa cum stiti, coalitia PSD-ALDE a identificat corect sursa de finantare si Guvernul a pregatit acest act imediat dupa votul din Parlament", a spus marti Dancila.Presedintele Klaus Iohannis a criticat miercuri, din nou, in termeni foarte duri bugetul pe 2019 , de data aceasta prin vocea purtatorului sau de cuvant.Madalina Dobrovolschi a sustinut, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa in care a precizat ca seful statului a primit abia azi bugetul votat vineri de Parlament "Au trecut 3 luni, subliniez, 3 luni de cand PSD trebuia sa prezinte public proiectul de buget pentru acest an! Abia astazi bugetul de stat pentru anul 2019 a ajuns la Presedintele Romaniei pentru promulgare", a spus Dobrovolschi.Klaus Iohannis nu a decis insa daca il va promulga sau nu, o hotarare in acest sens urmand sa fie luata zilele urmatoare."Presedintele Romaniei urmeaza sa ia o decizie in privinta Legii bugetului de stat si Legii bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care o va anunta public in zilele urmatoare", a mentionat purtatorul de cuvant al presedintelui.Asadar, ramane de vazut ce decizie va lua Iohannis in privinta bugetului, tinand cont de faptul ca spune ca el "nu este destinat dezvoltarii si progresului Romaniei, ci bunastarii PSD"."Bugetul pentru anul 2019, croit din imaginatia PSD pe baza unor cifre exagerat de optimiste, reprezinta o noua dovada a iresponsabilitatii si modului defectuos prin care social-democratii au decis sa guverneze Romania. Bugetul de stat pentru anul 2019 face rabat de la cele mai elementare conditii de legalitate si procedura.Intarzierea neexplicata nici pana in prezent a bugetului denota de fapt lipsa de solutii a Guvernului PSD, solutii pentru problemele reale ale cetatenilor. Un Guvern care si-a demonstrat in repetate randuri limitele, un Guvern al imposturii, incompetentei, care a picat cu brio, iata, si acest test important - acela de a construi un buget credibil, sustenabil si la timp pentru nevoile romanilor", spune Iohannis.