Un deputat USR a descoperit o eroare de 100 de milioane de lei in noul proiect de buget: Asa se intampla cand il faci pe genunchi

Ziare.

com

"Nu o sa va vina sa credeti, dar au gresit cifrele. Am descoperit o greseala de 100 de milioane de lei. Daca ne uitam atent la cifre, vedem ca e o neconcordanta intre anexe. Nu va plictisesc cu date tehnice si numere de anexa, dar daca insumam toti ordonatorii de credite din bugetul de stat, atunci ajungem la cheltuieli totale de 200.800.173 mii lei. Pe cand in buget efectiv apar 200.700.173 mii lei. Adica o diferenta de 100 de milioane de lei. Multisor", a scris pe Facebook Claudiu Nasui El a detaliat modul in care a descoperit eroare, precum si anexele care nu se afla in concordanta."Ca sa-i ajut pe cei din Guvern sa nu caute prea mult de unde vine diferenta, am cautat-o eu. Vine de la capitolul, de la titlul(aici sunt investitiile) . Lucrul acesta se poate vedea usor pentru ca la acel capitol doar doua ministere au buget: Ministerul Dezvoltarii si Ministerul Apelor si Padurilor (da, avem un minister doar al apelor si padurilor).Ministerul Apelor are 436 milioane si Ministerul Dezvoltarii are 3.9 miliarde (aici e PNDL) . Daca le insumam, atunci ajungem la 4.3 miliarde (mai precis 4.330.293 mii lei) . Ori daca ne uitam in anexa 1, care ar trebui sa prezinte o sinteza a bugetului, apare trecuta o suma de 4.2 miliarde de lei (4.230.293 mii lei) . Care suma e corecta? Nu ne putem da seama. Fie au gresit anexa 1, fie anexa 3. Dar in orice caz, undeva trebuie corectat. Asa se intampla cand faci bugetul in graba, pe genunchi. Iti mai scapa... 100 de milioane de lei", a continuat deputatul USR.De asemenea, el a comparat cele doua versiuni ale proiectului de buget si a scos in evidenta urmatoarele lucruri:"Cum se poate? Simplu, guvernul a adaugat venituri efectiv din pix. Cheltuielile cresc cu 1,165 miliarde de lei. Iar pentru ele au aparut venituri de la UE de fix 1,165 miliarde de lei"., dupa cum se poate vedea in fotografia de mai jos: "Tot ni se induce ideea ca vom avea investitii mari pe fonduri europene. Experienta anilor anteriori ne arata ca bugetul initial nu a fost niciodata respectat. Primul loc din care s-a taiat a fost de la investitii. Si fondurile de la UE nu reusim sa le absorbim".prin cote defalcate din TVA."In 2018, bugetul era de 185 de milioane. Pentru 2019 in propunerea initiala a ministerului finantelor bugetul la 174 de milioane. Iar acum daca ne uitam la ce a iesit de la guvern vedem... 168 de milioane. Se pare ca nu mai e nevoie de DNA in statul roman. Aceeasi poveste si la DIICOT. In 2018 aveau 183 de milioane. In propunerea finantelor aveau 159 de milioane. Iar acum au 155 de milioane. Concluzia e clara. Desi nu e miza principala a acestui buget, prin el PSD -ALDE vor sa mai distruga din institutii din statul roman care investigheaza coruptia si criminalitatea de nivel inalt. Le distrug prin a le lua finantarea. Sa ramana fara mijloace, oamenii devin exasperati si apoi pleaca".T.B.