Unde e bugetul? Inceputul crizei

Asta in conditiile in care, potrivit legii, bugetul ar fi trebuit sa existe inca din 15 noiembrie.Prevederea legii nu a fost respectata de niciun guvern, dar nici in situatia actuala, adica sa nu fie proiect pana la mijlocul lui ianuarie nu s-a intampat decat, dupa stiinta mea, o singura data, in 2009, cand Guvernul Boc a refacut de la zero proiectul lasat mostenire de Guvernul Tariceanu si care nu apucase sa fie adoptat inainte de alegeri.Asa s-a ajuns ca legea bugetului pe 2009 sa apara in MOf in 27 februarie 2009. Situatia este cu atat mai stranie cu cat suntem in mijlocul unei guvernari, nu s-a schimbat nici macar ministrul de Finante, nu exista niciun motiv obiectiv pentru aceasta intarziere.Intai au incercat sa dea vina pe presedinte pentru ca CSAT nu a avizat din prima bugetele serviciilor. A venit si avizul acesta. Apoi, pe faptul ca nu sunt ministri noi la Transporturi si Dezvoltare. Desi titulari ai ministerelor au lipsit doar cateva zile, adica intre semnarea decretelor de revocare pentru dnii Stanescu si Sova si semnarea decretelor pentru numirea celor doi interimari. In rest, a avut tot timpul cine sa semneze.Subiectul este in mod straniu invaluit de liniste totala. Mai vorbeste cate un ziarist, isi mai aduce aminte cate un politician din Opozitie, in general acelasi, adica liberalul Citu. Dar in zona Puterii subiectul nu exista, nimeni nu se arata nici macar uimit, daca nu ingrijorat. Si nimeni nu explica viabil aceasta intarziere.Pentru ca a spune, ca dl Teodorovici , ca proiectul va ajunge in Parlament la sfarsitul lunii ianuarie cel mai devreme pentru ca te-a intarziat CSAT-ul o saptamana in decembrie si te-a scos din ritm este o gluma proasta.In aceste conditii, sigur ca in picioare nu sta decat informatia furnizata de Ziarul Financiar potrivit careia deficitul bugetar a fost evaluat la prima strigare la 4,98% din PIB, adica mult peste limita de 3% acceptata la nivel european.Este greu de crezut ca demiterea lui Ionut Misa de la ANAF nu are legatura cu aceasta situatie, chiar daca desigur ca Eugen Teodorovici ii voia demult capul.Exista informatia ca dl Misa nu a vrut sa asume niste tinte absolut nefezabile pentru ANAF pe 2019 care sa poata justifica venituri mari si diminuarea deficitului. Agentul Romaniei la CJUE a refuzat sa avizeze bugetul pe 2018 tot pe motiv de incalcare a regulilor europene, celebrul MTO, si peste cateva luni zbura din functie.Asa cum si intempestiva "taxa pe lacomie" introdusa peste noapte la sfarsitul lui decembrie are legatura cu acest gol pe care Guvernul trebuie cumva sa-l acopere. Sigur ca aici exista si componenta populista a luptei cu bancile pe care nu le iubeste nimeni.nu ajunge, insa, dupa cum explica profesorul Bogdan Glavan:"PIB-ul Romaniei este de circa 200 mld. euro. Diferenta de 2 puncte procentuale la deficit, de la 3% la 5% din PIB, inseamna 4 mld. de euro, adica 19 mld. lei reprezentand cheltuieli estimate, dar neacoperite.Taxa pe activele bancare nu aduce la buget decat vreo 1-4 mld. lei (in functie de cum se aplica), iar toate celelalte inginerii precum indexarea accizelor cu inflatia (de parca s-au indexat vreodata si cu deflatia) sau cresterea poverii fiscale pe munca in constructii sunt putin relevante. Deci? Tineti aproape ca mai urmeaza noi impozite".Deci pana la urma, cu tot felul de minciuni pentru a pacali pe moment CE, bugetul se va inchide cumva pe un deficit sub 3%. Unul care nu va putea fi mentinut decat daca scad cheltuielile, ceea ce nu se va intampla sub nicio forma in an electoral, sau, cum spune Bogdan Glavan, vor fi inventate noi surse de venituri, adica noi forme de jupuire a contribuabililor.Pana la urma, deficitul mare nu este un rau in sine, daca banii se duc in investitii masive. Marea problema este ca la noi ele nu exista. Si asta se profileaza a fi dincolo de orice alte considerente marea drama a bugetului pe 2019 - totul va merge pe consum, pe o crestere economica stimulata de acesta, metoda care deja isi arata limitele si care este mai degraba exportatoare de bunastare, cat timp mai tot ce se consuma e din import.Faptul ca acest guvern nu este in stare sa inchida un proiect de buget conform regulilor europene reprezinta deja un inceput de criza. Adica directia in care ne tarasc PSD- ALDE.