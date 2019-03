Valcov da vina pe Iohannis, pentru ratingul S&P al Romaniei

Ziare.

com

"Din partea Ministerului Finantelor", a spus Darius Valcov, sambata dimineata, la Antena 3, referitor la cine a solicitat Standard & Poor's sa amane perspectiva cu doua saptamani."Cred ca a fost un demers corect, tocmai pentru a lasa o perioada de doua saptamani, astfel incat sa vedem daca bugetul va fi aprobat, pentru ca si acesta este un punct foarte important.Stiti ca, la ora actuala, Romania, din cauza presedintelui Iohannis, nu are buget. Acesta este un punct vulnerabil, atunci cand agentiile de rating evalueaza situatia unei tari. Pe de alta parte, pentru a se vedea care sunt perspectivele Ordonantei 114 si a altor masuri fiscale", a explicat Valcov.Agentia de rating Standard & Poor's si-a mentinut la "BBB- / A-3" ratingul pentru datoria suverana a Romaniei in moneda straina si locala, pe termen lung, respectiv pe termen scurt, conform unui anunt facut vineri . Perspectiva este atacata de catre Guvernul Romaniei, iar un raspuns la apel va fi dat peste doua saptamani.Ratingurile pentru Romania continua sa fie sustinute de nivelurile moderate ale datoriei externe private si publice, precum si de perspectivele de crestere sanatoase, dar eficacitatea institutionala slaba limiteaza ratingurile."In timp ce Romania continua sa beneficieze de pozitii solide fiscale si externe, credem ca, in special, largirea deficitelor fiscale si externe ar putea sa manance in timp aceste tampoane si sa faca economia romaneasca din ce in ce mai vulnerabila la incetinirea ritmului de crestere.(...) Romania a facut recursul la decizia S&P Global Ratings privind perspectivele. S&P Global Ratings a stabilit ca conditiile pentru formularea unui astfel de apel au fost indeplinite in conformitate cu politicile si procedurile sale. In consecinta, ne vom abate de la calendarul nostru pentru 2019 din EMEA in ceea ce priveste datele pentru anuntarea ratingul datoriilor suverane, regionale, guvernamentale si locale, pentru a solutiona apelul. Planificam sa solutionam apelul in doua saptamani", au explicat reprezentantii S&P Global Ratings.