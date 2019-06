Analiza Bloomberg: Romania este vulnerabila la razboiul comercial

Ziare.

com

Astfel, Romania s-a plasat pe locul 18 intre cele 21 de state emergente analizate, in functie de rezistenta la efectul razboiului comercial, pe primele doua pozitii aflandu-se Filipine si Egipt.Majoritatea statelor plasate pe primele locuri au perspective solide de crestere. Filipine si Egipt au obtinut scoruri ridicate, dupa ce vanzarile de active care au avut loc la nivelul statelor in dezvoltare au facut ca activele lor sa fie relativ subevaluate.In schimb, Mexicul, care este amenintat cu noi tarife de catre presedintele american Donald Trump, este la sfarsitul clasamentului, ca cea mai vulnerabila piata, din cauza exporturilor mari in Statele Unite.Intre statele analizate, Ungaria se afla pe locul 6, Rusia pe 9, iar Polonia pe 11."Economiile care au o cerere interna mare, o expunere mica la China sau Statele Unite, sau cele care au mai multe restrictii pentru accesul investitorilor straini pe pietele lor sunt mai ferite de efectele razboiului comercial", a declarat Satoru Matsumoto, manager de fonduri in Tokyo, la firma Asset Management One, care administreaza activel de peste 500 de miliarde de dolari.Investitorii sunt interesati de active de pe pietele emergente care ofera valoare plasamentelor in urma vanzarilor provocate de escaladarea neasteptata a razboiului comercial, in aceasta luna.MSCI Emerging Market Currency Index a scazut cu 1,3% in luna mai, cel mai mare declin lunar dupa cel consemnat in august 2018.Economiile incluse in analiza Bloomberg fac parte fie din MSCI Emerging Markets Index, fie dintr-un indice calculat de Bloomberg care masoara datoriile in monede locale ale statelor aflate in dezvoltare.Impactul razboiului comercial este masurat printr-o medie ponderata a exporturilor fiecarei economii in SUA si China, fata de PIB-ul nominal. China nu are scor in functie de acest criteriu.Siguranta este masurata in functie de situatia contului curent, ratingul de tara si rezervele valutare.