Carbunele si otelul ne-au unit. Acum aluminiul si otelul risca declansarea unui razboi comercial global

Tot din argumente de securitate europeana, acum sapte decenii s-a creat Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului, fundamentul pentru piata interna unica, complet liberalizata, si pentru viitorul proiect al Uniunii Europene. Comertul international si-a definit in paralel propriile reguli de joc, guvernate de catre OMC - in jurul celor mai mari doua blocuri comerciale, european si american -, astazi greu incercate de decizia SUA.Suntem in fata a doua scenarii, ambele complicate pentru Organizatia Mondiala a Comertului (OMC):Pe de o parte, daca majorarea tarifelor pe baza argumentului invocat este contestata la OMC, decizia activarii Articolului al XXI-lea al GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) privind "exceptiile de securitate" ar deschide supapa pentru ceilalti parteneri comerciali internationali. Orice stat membru al OMC ar putea invoca argumente similare, de natura intereselor de securitate esentiale, pe baza precedentului creat de SUA.Pe de alta parte, o decizie sanctionatorie a OMC impotriva SUA ar cauza nemultumiri puternice la Washington si risca chiar sa se ajunga la retragerea SUA din OMC.Transeele sapate in sistemul de comert international din ce in ce mai protectionist ar putea avea consecinte extrem de daunatoare pentru economia globala. Din acest motiv, cresterea tarifelor a fost descrisa de unii comentatori ca fiind o "optiune nucleara".In pofida deciziilor G20 de liberalizare a economiei globale din ultimele decenii, sentimentele si atitudinile protectioniste escaladeaza. Aceasta tendinta de auto-aparare este, cu siguranta, detestata de sustinatorii cooperarii economice internationale si de sistemul de comert liber bazat pe reguli pe care il reprezinta OMC.Dar este asta o amenintare existentiala pentru OMC? Se intreaba Stuart Harbinson, Senior Fellow la ECIPE - Centrul European de Economie Politica Internationala.In timp ce OMC face pasi majori in normele de drept international, noi, europenii, si implicit Romania, ar trebui sa luam o pauza pentru reflectie. Romania e o economie foarte mica, raportata la economia mondiala, dar UE este foarte mare si poate cere spatiu suficient pentru negociere, mediere si consiliere.Pornind, desigur, de la cateva realitati:Economiile mari nu sunt pregatite sa accepte ca politicile economice nationale importante sa fie stabilite de o autoritate supranationala. Isi doresc sa aiba dreptul la propria vointa.Economiile mari isi doresc sa se supuna regulilor internationale doar in masura in care o fac in prezent. O fac deja, pe de o parte pentru ca tehnologia le obliga la integrare, indiferent daca le convine sau nu. Pe de alta parte, pentru ca vad ca un sistem supranational aduce valoare, chiar daca are si unele limite.Conditia nescrisa este ca statele membre ale OMC, dar si organismele decizionale ale OMC ar trebui sa faca anumite compromisuri in modul in care sunt acceptate si generate aceste devieri de la normele comertului international liber sau reglementate prin impunerea limitelor legale ale acordurilor semnate. In practica, aceste compromisuri au fost aproape absente.OMC a fost privit in mod exagerat ca un politist, judecator si jurat in comertul international. Problema e ca nu poate face progrese fara consensul si suportul colectiv al statelor membre. Ar trebui sa recunoastem realitatea, sa avem asteptari moderate si sa ne concentram pe ceea ce poate sa realizeze in mod concret. Poate ca nu e o perspectiva atat de reusita cum sperau unii initial, dar este una de substanta.Ar fi un gest de auto-aparare nebunesc la cel mai inalt grad sa se permita dezintegrarea sistemului de comert multilateral. Luand in considerare toti factorii, sunt motive sa speram ca jucatorii mari, care sunt principalii gardieni ai sistemului, vor stopa caderea in abis. Doar asa, OMC va supravietui crizei actuale a nationalismului economic si ar putea fi intr-o forma mai buna pentru a face fata provocarilor viitoare.